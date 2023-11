Nafta hinnad langesid Hamasi rünnaku eelsele tasemele

Euroopas kaubeldav Brenti nafta hind langes alla 84 dollari barreli eest, mis on madalam tase kui enne Hamasi rünnakut Lõuna-Iisraeli tsiviilelanike pihta.

Rünnak tekitas investorites hirme, et konflikt võib laieneda ning vähendada Lähis-Ida piirkonna naftatootmist. See hirm omakorda tingis naftahindade kasvu, mis tipnes Brenti barreli pea 93-dollarilise hinnaga 19. oktoobril. Sellest ajast saadik on hind pööranud langusesse.

USA-s kaubeldav WTI nafta hind langes 1,9 protsendi võrra 79 dollarini barreli kohta.

Hinnad on langenud rohkem kui ühe protsendi võrra juba reedel, kui Liibanoni äärmusrühmituse Hezbollah juht Hassan Nasrallah kutsus üles relvarahule Gazas ning vihjas, et ta ei kavatse alustada täiemahulist rünnakut Iisraelile Hamasi eeskujul.