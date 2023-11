Ministeerium kuulutas välja hanke suursaarte liinide vedaja leidmiseks

Hanke periood on 1. oktoober 2026 kuni septembri lõpp 2033 ja ministeerium soovib leida ühe lepingupartneri mõlemal liinil opereerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on tuleva aasta 1. veebruar.

Leping sõlmitakse seitsme aasta pikkusena, kuna riik plaanib 2033. aastast tuua liinile uued keskkonnasäästlikud laevad. Ministeerium sõlmib lepingu parima pakkumuse alusel.

Hanke tingimustes on muu hulgas ka nõue, et kasumimarginaal kogu lepingu täitmise perioodi jooksul võib olla kuni kaheksa protsenti, oodatud on võistlevad pakkumused.

Uuendusena plaanib riik mandri ja Saaremaa vahel sõitma lisaks ka viienda parvlaeva, milles on 50 autokohta rohkem.

"Viies parvlaev pakub kohalikele elanikele nii saarel kui mandril paremaid võimalusi mõlemas suunas liikuda. Saaremaa on oluline turismisihtkoht ning tipphooajal aitaks uus parvlaev leevendada praamijärjekordi ning kõigil on võimalik kasutata kvaliteetsemat teenust," ütles regionaalminister Madis Kallas.

Viimasel aastal on reisijate arv mõlemal liinil kasvanud, aastas tehakse üle 17 000 reisi Saaremaale ja ligi 6000 reisi Hiiumaale. Virtsu-Kuivastu liinil on reisijate arv viimase aastaga kasvanud viis protsenti, Rohuküla-Heltermaa liinil kolm protsenti.