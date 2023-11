Läänemets: partnerite reitingu langus võib tuua kaasa pingeid valitsuses

Siseminister ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et koalitsioonipartnerite reitingu langus võib tuua kaasa pingeid valitsuses, ent praegu seda veel tunda ei ole. Läänemetsa sõnul ei ole oluline, et Eesti 200 uus juht peaks olema minister.

Rääkides Reformierakonna ja Eesti 200 langevast reitingust, ütles Läänemets, et see on murettekitav.

"Sotsiaaldemokraatide juhina ma olen natukene loomulikult mures, kui Eesti 200-l või Reformierakonnal reiting langeb. See võib tekitada mingisuguseid reageeringuid, kus proovitakse seda reitingut tõsta ja tavaliselt tekitavad need tegevused omakorda koalitsioonis pingeid. Aga seda ma võin kinnitada, et praegu seda tunda ei ole," kommenteeris Läänemets.

Kolmapäeval avaldatud Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös korraldatava iganädalase küsitluse tulemustest selgus, et Reformierakonna toetus langes 19 protsendile ning Eesti 200 on toetusega 6,1 protsenti parlamendierakondade pingereas viimasel kohal. Sotsiaaldemokraatide reiting on 9,9 protsenti.

"Valitsuse tegevust kommenteerides, siis ma arvan, et ei, see peaministri skandaal ega need segadused Eesti 200-s vähemalt valitsuse tööd ei ole mõjutanud," ütles Läänemets.

"Seega ma arvan, et kui Eesti 200 oma mingisuguseid juhi vahetusi tegema peab ja nad leiavad, et see vajalik on, siis võiksid nad seda loomulikult teha. Meie koalitsioonipartnerina siin mingeid ootusi selle koha pealt püstitada ei saa ja ka ei peaks," lausus ta.

Läänemetsa sõnul ei ole ilmtingimata tähtis, et Eesti 200 uus esimees peaks tulema valitsuse ministrite hulgast.

"Mina usun, et Eesti 200-l on piisavalt palju häid inimesi, kes võiks erakonna esimeheks saada. Kas ta on minister või mitte ei ole meie jaoks tähtis. Tähtis on see, et ta võtab kogu seda valitsuse tööd sama tõsiselt, kui seni on võetud ja tähtis on see, et meil omavaheline suhtlus ja koostöö säiliks. Ja lõppkokkuvõttes, kui inimene minister ei ole, siis erakonnal on alati võimalus otsustada, et ta saab ministriks," ütles Läänemets.

Kõige suuremaks mureks valitsuse jaoks peab Läänemets tööseisakut, mida EKRE riigikogus korraldab.