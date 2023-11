Läänemetsa hinnangul vajab Eesti uut majanduspoliitikat

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets leidis Haapsalus erakonna volikogul peetud kõnes, et Eesti senine parempoolne majanduspoliitika on ennast ammendanud.

Läänemetsa sõnul on vaja, et riik investeeriks rohkem Eesti inimestesse ja taastuvenergeetikasse. Muu hulgas kritiseeris Läänemets kõnes opositsioonierakonda Isamaa, öeldes, et Isamaa kasvatas populaarsust, lubades põhjamaist ühiskonda arengumaade maksutasemega.

Läänemets ütles pärast kõnet antud intervjuus, et näeb võimalust senise majanduspoliitika muutmiseks ka praeguses koalitsioonis.

"Meie ootus ei ole, et Reformierakond võtaks sotsiaaldemokraatide nägemuse täiesti majandusest üle, aga meie ootus on see, et sellel valitsusel oleks oluliselt suurem paindlikkus. Me ei saa jääda kinni ainult nendesse kokkulepetesse ja dogmadesse, mis valitsesid sellel hetkel, kui koalitsioonilepingut pärast valimisi sõlmiti. Arvestades seda, et globaliseerumine väheneb, kõik riigid oma majandusi kaitsevad, järsud keskkonnamuutused, Eesti ettevõtete ekspordivõimekus on langenud, siis valitsusel peab olema selles olukorras juhtiv roll. Pealt vaadata ja loota lihtsalt turu enda toimimisele me ei saa," rääkis Läänemets.