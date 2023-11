WSJ: Moskva kasutab palestiinlaste kannatusi geopoliitilise relvana

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA peamised geopoliitilised rivaalid üritavad nüüd ära kasutada verist sõda Gaza sektoris. Hiina ja Venemaa tahavad näidata, et hoolivad palestiinlastest ning üritavad nii oma mõjuvõimu arenguriikides suurendada.

Moskva ja Peking hoidsid Iisraeliga tihedaid suhteid aastakümneid. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kasutas viimastel valimistel isegi plakateid, kus ta oli koos Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga. Venemaa pole aga hukka mõistnud terroriorganisatsiooni Hamas verist rünnakut Iisraeli vastu, vahendas The Wall Street Journal.

Venemaa ja Hiina on hoopis keskendunud USA globaalse mõjuvõimu õõnestamisele. Peking ja Moskva leiavad nüüd, et Iisrael on Lähis-Ida piirkonnas Washingtoni ettur.

Vene väed on Ukrainas toime pannud sõjakuritegusid. Moskva aga "muretseb" nüüd Gaza elanike saatuse pärast. Putin väidab nüüd hoopis, et Vene väed võitlevad Ukrainas kurjusega ning see otsustab kogu maailma saatuse, ka Palestiina rahva tuleviku.

Hiina hoiab madalamat profiili. Kompartei juht Xi Jinping väldib Lähis-Ida konflikti kommenteerimist. Hiina riigimeedia on aga täis kommentaare, milles räägitakse USA silmakirjalikkusest. Hiina väidab, et jätkab rahvusvahelise õiguse pool seismist.

Olukorda üritab nüüd enda huvides ära kasutada Hamas. Terroriorganisatsiooni üks juhte Khaled Meshaal ütles hiljuti, et Hamas taotleb koostööd suurriikide Hiina ja Venemaaga. Khaled Meshaal ütles avalikult, et 7. oktoobri rünnak on kasulik Venemaale, kuna see tõmbab USA tähelepanu Ukrainalt eemale. Erinevalt Venemaast ja Hiinast peavad USA ja teised lääneriigid Hamasi terroriorganisatsiooniks.

Vaatamata oma praegusele retoorikale, pole Venemaal ja Hiinal võimekust ega tahet Lähis-Ida konfliktis aktiivselt kaasa lüüa. USA on sinna saatnud juba mitu lennukikandjat ja varustab Iisraeli relvadega. Siiski Hiina ja Venemaa diplomaatiline hoiak suurendab nende pehmet mõjuvõimu arenguriikides.

"Venemaa Araabia-meelne poliitika on arusaadav. Globaalne lõuna on Moskva jaoks Ukraina ümber valitseva olukorra tõttu oluline. Venemaa saab aru, et sündmused Gazas tõrjuvad globaalset lõunat läänest eemale," ütles Katari ülikooli professor ja Venemaa endine saadik Teheranis Nikolai Kožanov.

"Praegune kriis ja Bideni administratsiooni senine toetus näitavad, et Iisraeli kaitseb ainult kindel liit USA-ga. Iisraeli jaoks pole alternatiive. Hiina ei ole neutraalne. See on Iisraeli vastu ja on olnud meie kannatuste suhtes ükskõikne ning kasutab neid ära oma geopoliitiliste eesmärkide nimel," rääkis Tel Avivi ülikooli riikliku julgeoleku instituudi Hiina ekspert Tuvia Gering.