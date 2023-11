EKRE on alustanud riigikogus täiemahult obstruktsiooni, mistõttu jääb terve rida päevakorras olevaid eelnõusid sel nädalal menetlemata.

See mõjutab aga ka mõjutab järgmise nädala päevakorra kokkupanemist. Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi ütles Uku Toomile, et see segab tööd, aga esialgu pole veel seotud riigieelarve vastuvõtmisega.