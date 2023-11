Sõja 625. päev: Ukraina väed lõikasid läbi tee Oleški ja Nova Kahovka vahel

Oluline 10. novembril kell 21.37:

- ISW: Ukraina väed lõikasid läbi tee Oleški ja Nova Kahovka vahel;

- Ametnik: ühinemine EL-iga tooks Ukrainale kaasa ka julgeolekutagatised;

- Ukraina ründas droonidega Krimmi;

- Venemaa ründas Ukrainat öösel kuue Shahed-136 drooni ja kahe raketiga:

- EL kaalub Ukraina aitamise varuplaani;

- DeepState: Ukraina saavutas osalise edu Verbove ja Novoprokopivka lähedal;

- Kiievi oblastis töötas öösel õhuhäire;

- USA kaitseministeerium: abipaketid Ukrainale muutuvad väiksemateks.

Ametnik: ühinemine EL-iga tooks Ukrainale kaasa ka julgeolekutagatised

Euroopa Liidu kõrge ametnik ütles reedel, et pärast ühendusega liitumist hakkavad Ukrainale kehtima EL-i lepingus juba ette nähtud julgeolekutagatised.

Ametnik vastas nõnda Brüsselis Interfaxi küsimusele EL-i lepingu peatüki 42.7 rakendamise võimalustest Ukrainale, mis on tänaseks juba EL-i kandidaatriik. Samuti peab Euroopa ülemkogu detsembris langetama otsuse Euroopa Komisjoni soovituste kohta alustada ühinemisläbirääkimisi.

"Lepingu peatükk 42.7 kehtib ainult EL-i liikmetele. Ma ei taha ennetada otsust, mille Euroopa ülemkogu teeb aasta lõpus komisjoni värske aruande põhjal, mis teeb ettepaneku alustada läbirääkimisi. Teeme täpselt seda, mida NATO teeb 5. peatüki alusel. Peatükk 5 kehtib ainult alliansi kohta, seega me rakendame peatükk 42.7 ainult EL-i liikmesriikide puhul, ja kui Ukrainast saab ühel päeval EL-i täisliige, kehtivad sellele kõik EL-i lepingu sätted. Lepingu sätteid rakendatakse tema suhtes," selgitas ametnik.

Peatükk 42.7 sätestab muu hulgas Euroopa Liidu vastastikuse abi, nähes ette, et rünnatava liikmesriigi palvel peavad kõik teised liikmesriigid abi osutama. Seega tagab artikkel relvastatud kallaletungi korral mõnele liikmesriigile liikmesriikide solidaarsuse. See abi võib ulatuda näiteks diplomaatilisest, tehnilisest ja meditsiinilisest tsiviilabist sõjalise abini.

Scholz manitses valmistuma väga pikka aega kestvaks sõjaks Ukrainas

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz hoiatas, et sõda Ukrainas võib kesta veel väga pikka aega ning puuduvad märgid, mille kohaselt valmistuks Venemaa oma sõjaväelaste riigist välja viimiseks.

"Meil tuleb olla valmis selleks, et see sõda võib jätkuda väga kaua," ütles Scholz.

Ukraina ründas droonidega Krimmi

Krimmi elanike seas levivad väited plahvatustest Feodossija naftahoidla lähedal.

Samuti tabas Tšornomorski asulat kuus kuni viis drooni. Ühe kohaliku elaniku teatel tabas Ukraina Vene vägede kasarmut ning kohapeal töötavad päästjad.

Vene kaitseministeerium teatas omakorda kahe drooni alla tulistamisest Krimmis ning veel ühe drooni hävitamisest Venemaal Tula oblastis.

Ukraina: Kupjanski piirkonnast on evakueeritud 236 last

Harkivi oblasti kuberner teatas, et Kupjanski piirkonnast on evakueeritud 236 last. Piirkonnas käivad ägedad lahingud ja kohalikud võimud alustasid laste evakueerimist augustis. Kuberneri sõnul tuleb evakueerida veel 55 last, kuid mõned perekonnad on otsustanud jääda piirkonda, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa ründas Ukrainat öösel kuue Shahed-136 drooni ja kahe raketiga

Ukraina kaitseväe peastaap teatas reede hommikul, et kuuest Ukraina pihta lastud droonist suudeti alla lasta viis ning kahest raketist ühe H-59 raketi.

Shahedid alustasid oma teekonda Venemaa enda territooriumilt Krasnodari krais, raketid H-31 ja H-59 okupeeritud Hersoni territooriumilt.

Leedu saatis Ukrainale droonitõrjevahendeid ja generaatoreid

Leedu andis Ukrainale üle droonitõrjevahendid ja generaatorid, teatas kaitseministeerium reedel.

"Leedu saadab Ukrainasse tehnoloogiaid, mis aitavad kaasa tänapäeva lahingus. On oluline mõista, et tänapäeva sõjaks on vaja kaasaegseid tehnoloogiaid, näiteks droonitõrjevahendeid või muud kaasaegset tehnikat. Ning generaatorid antakse üle, arvestades vääramatult lähenevat talve, mis tuleb tõenäoliselt raske," ütles kaitseminister Arvydas Anušauskas.

Ukraina relvajõudude juhataja kindral Valeri Zalužnõi sõnul vajab tema riik, mis praegu võitleb Venemaa sissetungiga, hädasti kaasaegset droonitehnikat ja miinitõrje vahendeid.

Ministeeriumi teatel on Leedu andnud tänavu Ukrainale üle juba helikoptereid Mi-8, õhutõrjekahureid L-70 koos laskemoonaga, soomukeid M113, miljoneid padruneid, granaadiheitjamoona, radareid ja palju muud.

Leedus koolitatakse ka Ukraina sõdureid, osutatakse ravi- ja taastusraviteenuseid, antakse asjatundjanõu ning eraldatakse raha rahvusvahelistesse fondidesse Ukraina toetamiseks.

Jermak: sõja lõpetamist Ukraina ala loovutamise vastu ei arutata

Sõja lõpetamist vastutasuks selle eest, et Ukraina loobub oma alast, ei arutata üheski formaadis, ütles reedel Ukraina presidendikantselei ülem Andri Jermak.

"Seda ei arutata üheski formaadis, seisukoht on muutumatu: mitte mingisugused tingimused meie ala, iseseisvuse, sõltumatuse kohta ei ole vastuvõetavad. Ja me ei kuule seda oma partneritelt isegi täna," ütles Jermak.

"See ei ole praegu arutelu teema. Ja taas, usun, et venelased söödavad seda eri allikatest väga järjekindlalt ette," märkis presidendikantselei juht.

ISW: Ukraina väed lõikasid läbi tee Oleški ja Nova Kahovka vahel

Mõttekoja ISW andmetel lõikasid Ukraina väed okupeeritud Dnepri jõe idakaldal oleva Oleški ja Nova Kahovka vahelise tee vähemalt kahes kohas. Mõttekoda teatas ka teistest Ukraina edasiminekutest okupeeritud Hersoni oblasti alal.

Lisaks saavutasid Ukraina väed 9. oktoobri seisuga täieliku kontrolli Antonivka raudtee silla ja Antonivka maanteesilla vahel. Esimene sild asub Poima külast põhja pool, teine Oleški linnast põhja pool.

Samuti teatasid Ukraina sõjablogijad Ukraina edusammudest: Vene info järgi laiendasid Ukraina väed kontrolli Krõnkõ külas ning hõivasid külast lõuna poole jääva ala.

Samuti ründasid Ukraina väed Vene sõjablogijate sõnul Poima, Pištšanivka ja Pidstepne lähedal. Lisaks püüdsid ukrainlased hõivata ala Pidstepne ja Kozatši Laheri külade vahel.

ISW analüütikute hinnangul oleks Vene sõjalisel juhtkonnal raske suunata piirkonda täiendavaid vägesid, kuna neil tuleb seista silmitsi Ukraina rünnakutega teistes rindejoone punktides, eriti Zaporižžja oblastis. Venemaal ei piisa Hersoni piirkonnas juba olevatest vägedest Ukraina rünnakute peatamiseks.

EL kaalub Ukraina aitamise varuplaani

Euroopa Liidu liikmesriigid kaaluvad alternatiivset plaani Ukraina aitamiseks, sest Ungari jätkuv vastuseis 50 miljardi euro suuruse abipaketi heakskiitmiseks ei võimalda seda paketti hetkel vastu võtta, kirjutab majandusväljaanne Bloomberg.

Bloombergiga suhelnud ametnikud ütlesid, et varuplaani järgi annaks Ukraina abistamist toetavad liikmesriigid riiklikke garantiisid, mis võimaldaks Euroopa Komisjonil võtta rahvusvahelistel finantsturgudel uusi kohustusi ning rahastada nii Ukraina aitamist.

Olukord on seda pingelisem, sest samal ajal EL-i Ukraina abipaketi takerdumisega ei suuda ka USA Kongress kokku leppida Ukraina aitamise osas.

Ungari peaminister nõuab Ukraina abipaketi nõustumise eeltingimusena Ungarile mõeldud, kuid õigusriigi probleemide tõttu külmutatud EL-i vahendite vabastamist.

Siiski on Komisjoni lätlasest volinik Valdis Dombrovskis optimistlik, et EL suudab Ukraina aitamises kokku leppima ning varuplaani pole vaja kasutusele võtta.

DeepState: Ukraina saavutas osalist edu Verbove ja Novoprokopivka lähedal

DeepState analüütikute arvates saavutasid Ukraina väed osalist edu Verbove ja Novoprokopivka lähedal Zaporižžja oblastis. Lisaks jätkuvad lahingud Robotõne lähedal.

Analüütikud võrdlesid lahinguid Zaporižžja rindel Esimese maailmasõja läänerindel toimunud lahingutega, sest võrdlemisi väikese liikumise nimel peavad mõlemad pooled ohverdama suure hulga inimressursse ja tehnikat.

Kiievi oblastis töötas öösel õhuhäire

Kiievi oblastis töötas öösel õhuhäire, kuna märgati ründedrooni liikumist. Ukraina võimud palusid inimestel varjuda.

Lisaks tulistasid Vene väed neljapäeva õhtul Hersoni oblasti pihta. Rünnakus sai vigastada 52-aastane mees.

USA kaitseministeerium: abipaketid Ukrainale muutuvad väiksemateks

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Sabrina Singh teatas neljapäeval, et USA jätkab sõjaabi pakettide saatmist Ukrainale, kuid nende maht muutub väiksemaks. Põhjuseks on see, et Kongressi eraldatud rahastusest Ukraina aitamiseks on veel kasutamata kõigest üks miljard dollarit.

"Seetõttu me palume väga Kongressi vastu võtta täiendava abi seaduseelnõu, mille esitas president, et me saaks ka edaspidi rahuldada Ukraina vajadusi lahinguväljal," ütles Singh.

Ta lisas, et teised Rammsteini formaadi kohtumistes osalevad liitlased samuti toetavad Ukrainat ning Kiiev saab nende abile loota.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 800 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 309 520 (võrdlus eelmise päevaga +800);

- tankid 5317 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 10 017 (+3);

- suurtükisüsteemid 7489 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 877 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 578 (+1);

- lennukid 322 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5595 (+2);

- tiibraketid 1558 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9876 (+23);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1060 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.