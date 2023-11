Kutseliit: haridustöötajate hoiatusstreik möödus ühiskonna toetusega

Signaalid üle Eesti on olnud, et reedene haridustöötajate hoiatusstreik möödus rahulikult ja ühiskonna toetusega, sõnas haridustöötajate liidu (EHL) teabejuht Janno Isat. Reedesele neljapoolsele palgaläbirääkimisele liit aga optimistlikult ei lähe.

Haridustöötajate liidul polnud pool tundi peale koolide hoiatusstreigi lõppu veel täielikke andmeid osavõtu kohta, kuid öelda saab juba Tallinna andmeid: tunnisest hoiatusstreigist võttis osa 133 asutust, sealhulgas 82 lasteaeda ja 51 kooli.

Isati sõnul on haridustöötajad saanud reedel veel mitmeid poolehoiuavaldusi teistelt kutseliitudelt ja ka vanemad on olnud hoiatusstreigi suhtes toetavad ning kirjutanud liidule poolehoidvaid e-kirju.

"Haridustöötajate sõnum jõudis kohale ja hoiatusstreik õnnestus, ja kuigi vahepeal üritas haridusministeerium streiki diskrediteerida, siis oli meie streik täiesti seadusepärane," ütles Isat.

Reedel kell 14 kohtuvad palgaläbirääkimiste asjus Tartus haridustöötajad, linnade ja valdade liidu juhid, haridusministeerium ja riiklik lepitaja. Isati sõnul väga suuri lootusi pole haridustöötajad kohtumisele pannud, kuid kohtumise tulemust siiski ette ennustada ei soovi.

"Oleme ootel. Selle nädala arengud on olnud ettearvamatud. Arvasime varem, et käime palgaläbirääkimistel haridusministriga ühte jalga," sõnas Isat.

Kui riigi poolt tuleb nn nulliring ehk palgapakkumist ei suurendata, siis on haridustöötajate esindajatel võimalik reedel välja öelda, kas streik tuleb. Streigi välja kuulutamine ja ettevalmistamine võtab aga aega. "Meil on vaja selgeks teha ka õiguslik pool, et millal saame streikida. See juriidiline nüanss pole veel selge," sõnas Isat. Palgaläbirääkimiste tulemuse peab aga omakorda välja ütlema riiklik lepitaja.