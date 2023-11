Klaas: sugulise kire rahuldamise teenuste reklaamikeeldu tuleks karmistada

Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond) märgib kirjas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, et kuigi reklaamiseadus keelab sugulise kire rahuldamiseks pakutavate teenuste reklaami, peaks see tulevikus selgesõnaliselt keelama ka erootika- ja striptiisteenuste reklaami.

Klaas kirjutas MKM-ile, et Tartus on järjest sagenenud juhtumid, kus avalikus linnaruumis kasutatakse sõidukeid reklaamikandjatena.

"Selline uus praktika on olnud linlasi häiriv nii avaliku tänavaruumi agressiivse hõivamise kui ka sõidukitel eksponeeritud reklaami või muu teabe sisu tõttu. Eriti häirivaks on peetud sõidukitel eksponeeritud teatud ööklubide reklaame, mis osundavad klubi toimimisele striptiisiklubi või gentelmen's club'ina või millel on kirjed erinevatele erootilistele teenustele, nagu näiteks postitants, sületants, privaatne tants, lesbishow jne," kirjutas Klaas.

Klaasi sõnul puuduvad kohalikul omavalitsusel õiguslikud võimalused sellise tegevuse piiramiseks ja et see on teada ka kõnealustele ettevõtjatele, kes oskavad edukalt tegutseda n-ö keelatu ja lubatu piiril.

Seega tegi linnapea ettepaneku karmistada reklaamiseaduse paragrahvi 25, mis käsitleb sugulise kire rahuldamiseks pakutavate teenuste reklaami. Paragrahv 25

lõige üks kohaselt on sugulise kire rahuldamiseks pakutavate teenuste, sealhulgas prostitutsiooni reklaam või sellistele teenustele viitav reklaam keelatud, lõige kaks kohaselt on keelatud prostitutsiooni vahendamisele kaasa aitav reklaam.

Klaasi hinnangul peaks seda sätet täiendama sõnadega "erootika- ja striptiisteenuste reklaam".

"Kui aga selliste teenuste reklaami üleüldist keeldu ei soovita kehtestada, tuleks keelata erootika- ja striptiisi ning nendega seotud teenuste reklaam vähemalt välireklaamina, kuivõrd see on avalikust ruumist kõigile kogetav ja paljudele lapsevanematele, aga ka täisealistele üldiselt häiriv," sõnas Klaas.

"Sellega saaks paremini täidetud ka seadusandja algne soov kaitsta alaealisi aga ka täisealisi, kelle väärtushinnanguid selliste teenuste avalik reklaamimine riivab," lisas linnapea.