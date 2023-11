Tartu tahab riigilt erootikateenuste reklaami keelamist

Igale tartlasele tuttavate autodega, mida näeb nii südalinnas, linna sisse sõites kui ka Tartus toimuvate suurürituste lähistel, reklaamib end kaks linnas tegutsevat striptiisiklubi. Enamasti reklaamautod liiklusseadust ei riku ning järgivad parkimisreegleid.

"Igal pool kus autod seisavad, kus peab maksma, me maksame. Tartu linn saab selle eest raha. See teeb aastas võib-olla seitse-kaheksa tuhat," ütles klubi Sapphire omanik Vladilen Kudrjakov.

Tartu linnapea Urmas Klaas on aga kriitiline: "Neid autosid on Tartu linna liiga palju saanud. Nad kindlasti häirivad linnaelanikke. Eriti suuremate ürituste ajal, ja noh kultuuripealinna aasta on ju ka algamas - nad pargitud kõikvõimalikesse linna sissesõitudesse, tihtipeale on tulnud pretensioone kogupereürituste puhul, et nad on liiga jõuliselt eksponeeritud."

Klaas ütles, et ei ole linnavalitsusse laekunud kaebusi kokku lugenud, aga neid on tema sõnul väga palju.

"Aktuaalse kaameraga" rääkinud linlased olid reklaamautode suhtes eriarvamusel.

"Noh ega ta ei ole kõige parema koha peal. Ta võiks olla kuskil mujal jah. Hästi käidav koht on see sild, lastega ka, me käime tihti siit raamatukokku," rääkis Urve.

"Seda nüüd siia kesklinna vaja ei ole tõesti, see võiks mujal olla," lisas Jaak.

"Ma olen vahepeal mõelnud, et lastega peredel, võib-olla tõesti osadel inimestel on tugevad arvamused selle kohta. Iseennast muidu ei häiri," märkis Iris.

"Ma ei saa öelda et nad mind häiriks, ma lihtsalt näen neid. Võibolla oleks parem, kui neid ei oleks, aga ma ei ole ütleja," sõnas Anneli.

Ööklubi pidaja kinnitas, et nende kümmekond autot täidavad oma eesmärki hästi, seda eriti Tartusse tulnud välismaalaste puhul: "See ei ole ju ebaseaduslik, seal ei ole sellist asja ju kirjutatud, et kedagi võiks häirida. Ütleme nii, et kui kõnnib vastu kaks meest käest kinni, siis mis reklaam see on Tartu linnale? See on ju hullem! See on normaalne, et inimesed saavad tulla, meesterahvad, näiteks välismaalt tulla ja vaadata šhowd."

Reklaamiseadusega on keelatud sugulise kire rahuldamiseks pakutavate teenuste reklaam.

Linnavalitsuse ettepanek on täiendada sõnastust ka erootika- ja striptiisteenuse reklaamikeeluga.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on Tartu kirja kätte saanud, aga pole veel seisukohta kujundanud.