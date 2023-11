Londonis kogunes palestiinlasi toetavale meeleavaldusele 300 000 inimest

Londoni kesklinnas kogunes Palestiina-meelsele demonstratsioonile 300 000 inimest. Briti politsei on pidanud kinni vähemalt 92 vastumeeleavaldajat.

Hyde Parkist marssima hakanud meeleavaldajad kutsuvad üles kehtestama Gaza sektoris vaherahu, vahendas Briti ringhääling BBC. BBC hinnangul oli rongkäigu pikkus vähemalt 2,5 miili (üle nelja kilomeetri).

Politsei teatel on tegemist kõige rahvarohkema meeleavaldusega Londonis pärast seda, kui Iisraeli väed alustasid oktoobri keskel vastuseks Gazast lähtunud palestiinlaste terroriorganisatsiooni Hamas rünnakule oma vastupealetungi palestiinlastega asustatud Gaza sektoris.

Politseinikud vahistasid ennelõunal 92 peamiselt paremäärmuslasest vastumeeleavaldajat, kes kogunesid Briti sõdurite memoriaali juurde. Koha peal filmitud videotes on näha, kuidas protestijad rüselevad politseinikega ning karjuvad korrakaitsjatele, et need pole enam inglased.

11. novembril tähistatakse Ühendkuningriigis ja paljudes teistes Lääne-Euroopa riikides Esimese maailmasõja lõpetanud relvarahu kehtima hakkamist.

Londoni politseivalitsuse teatel on linnas täiendavalt väljas 2000 politseinikku.