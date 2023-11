Veokijärjekord Ukraina-Poola piiril aina kasvab

"Üldiselt kahjustab see blokaad nii Ukrainat kui ka Poolat. Kuid me näeme, et alates 6. kuupäevast on Poola vedajad seda tegevust jätkanud," märkis Demtšenko.

Ta lisas, et praegu on jäänud vaid üks suund, kus autod enam-vähem intensiivselt liiguvad – see on Ukrainast väljasõit Poola poole Krakovetsi kontrollpunktis.

"Praegu Poola territooriumil tekkiv järjekord Ukraina suunal piiri ületada soovivatest kaubaautodest ainult kasvab. Tänahommikuse seisuga on piiriületust ootamas 2500 veokit," ütles pressiesindaja.

Demtšenko lisas, et nende veokite liikumist takistavad Poola vedajad, kes blokeerivad juurdepääsuteid.

"Suurem osa neist transpordivahenditest, mis ootavad Poolas Ukrainasse pääsemist, asub Jagodini kontrollpunkti suunal. See on üle 50 protsendi. Teised veokid on Rava-Rus'ka ja Krakovetsi kontrollpunktide suunal," ütles ta.

Demtšenko avaldas lootust, et poolakad lõpetavad need aktsioonid esimesel võimalusel. Ta meenutas, et esmaspäeval, 13. novembril peaks toimuma Ukraina ja Poola esindajate kohtumine sel teemal.

Oktoobri lõpus sai teatavaks, et Poola vedajad soovivad novembrist sulgeda kõik Ukraina piiril asuvad kontrollpunktid, et alustada streiki kuni aasta lõpuni. Põhjenduseks toodi ülemäärane konkurents pärast rahvusvaheliste vedude liberaliseerimist Ukraina ja Euroopa Liidu riikide vahel.