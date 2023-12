Balti riigid avaldasid Poolale Ukraina piiriblokaadi pärast protesti

Balti riikide suursaadikud Varssavis avaldasid Poola võimudele oma pahameelt selle üle, et sealsed veokijuhid on blokeerinud kaubaliikluse Poola-Ukraina piiril ning kahjustavad sellega Ukraina võimekust jätkata sõda Vene agressoriga. Eesti välisministeeriumi kinnitusel on teemat korduvalt suheldes Poolaga tõstatatud.