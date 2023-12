Poola talunikud peatavad protestid Ukraina piiril, veokijuhid jätkavad

Poola talunikud teatasid, et peatavad alates pühapäevast protestid Medyka piiripunktis piiril Ukrainaga, kuid veokijuhid jätkavad jõulude ajal blokaadi ning lubavad üle piiri tulla varasemast veel vähematel veokitel.

Poola veokijuhid on blokeerinud peamisi piiriületuspunkte Ukrainaga alates novembri algusest, nõudes oma Ukraina konkurentidele Euroopa Liitu sisenemise lubade taaskehtestamist. Hiljem liitusid veokijuhtide protestiga ka talupidajad, kes nõudsid valitsuselt viljale subsiidiume ja maksude tõstmata jätmist.

Protestivate põllumeeste üks liidritest Roman Kondrow ütles pärast läbirääkimisi põllumajandusministri Czeslaw Siekierskiga, et protest Medykas peatatakse alates pühapäevast kuni tuleva aasta 2. või 3. jaanuarini.

Veokijuhid aga ütlesid, et nemad jäävad piiripunktidesse ka jõulupühade ajaks ning lasevad läbi ainult ühe kaubaauto iga kolme tunni järel. Varem lasti läbi kolm autot iga tunni järel.

"Me süvendame protesti, lubades tulla vaid ühel veokil iga kolme tunni järel," ütles veokijuhtide protesti üks liidritest Edyta Ozygala Dorohuskis. Ta lisas, et humanitaarabi ja sõjaväevarustust vedavaid veokeid nad ei takista.

Ukraina majandusminister Julia Svõrõdenko ütles laupäeval aga, et protestivad Poola veokijuhid vabastasid Shehõni-Medyka piiripunkti. "See on oluline areng olukorras läänepiiril," sõnas minister.

Poola asetaristuminister ütles reedel pärast kohtumist Kiievis, et loodab veokite protesti lahenemist veel enne aasta lõppu.