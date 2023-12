Ukraina ja Poola avavad ühe piiripunkti tühjadele veokitele

Ukraina ja Poola avavad esmaspäeval ühe piiripunkti tühjadele veokitele, et leevendada Poola veokijuhtide blokaadi, kelle protest on halvanud liiklust juba nädalaid.

Poola veokijuhid on blokeerinud peamisi piiriületuspunkte Ukrainaga alates novembri algusest, nõudes oma Ukraina konkurentidele Euroopa Liitu sisenemise lubade taaskehtestamist.

Dołhobyczówi-Uhrõnivi piiripunkt, mis praegu teenindab ainult sõiduautosid ja busse, avatakse esmaspäeval tühjadele veokitele, mis suunduvad Ukrainast Poolasse, teatas pühapäeval Ukraina piirivalve.

"Uhrõnivi avamine on esimene meetmete nimekirjas, mida rakendatakse piiri vabastamiseks blokaadist, järjekordade vähendamiseks ja Ukraina-Poola piiri (läbilaske)võime suurendamiseks," öeldi teates.

Ukraina õigusvahemees Dmõtro Lubinets ütles reedel, et Poola veokijuhtide protestide mõju on katastroofiline, sest piiri taga seisavad pikad kaubajärjekorrad.

"Olukord on katastroofiline. Ukraina juhid on nii täbaras olukorras, et neil on kavas alustada näljastreiki, kui olukord ei parane," ütles ta.

Poola valitsus teatas kolmapäeval, et hakkab Ukraina veokeid piiril põhjalikumalt kontrollima, püüdes rahustada seeläbi piiripunkte tõkestavaid Poola veokijuhte.

"Need kõikehõlmavad inspektsioonid on mõeldud selleks, et kontrollida kõigi Ukraina veokitele kehtivate transpordireeglite järgimist," ütles Poola taristuminister Alvin Gajadhur kohtumisel veokijuhtidega, kes tema sõnul lubasid kaaluda protesti lõpetamist, kui inspektsioonid tulemusi toovad.