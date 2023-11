Reutersi allikad: Putin kandideerib taas presidendiks

"Otsus on tehtud. Ta kandideerib," ütles üks asjaga kursis olev allikas uudisteagentuurile Reuters.

Veel üks asjaga kursis olev allikas ütles, et otsus on tehtud ja Putin kandideerib. Ka teised allikad ütlesid, et otsus on tehtud ja Putin osaleb 2024. aasta presidendivalimistel.

Juunis korraldas Wagneri juht Jevgeni Prigožin riigipöördekatse Venemaa sõjaväejuhtide vastu. Pärast seda on Putin suurendanud oma haaret julgeolekujõudude ja relvajõudude üle. Putin kohtub ka valijatega, kes elavad väljaspool Moskvat.

Augustis kukkus Tveri oblastis alla Jevgeni Prigožinile kuuluv eralennuk. Kõik kümme pardal viibinud inimest hukkusid, reisijate nimekirjas oli ka Prigožin.

Putin sai Venemaa presidendiks 2000. aastal ning töötas sellel ametikohal kuni 2008. aastani. Pärast seda, kui neli aastat oli riiki juhtinud Dmitri Medvedev, sai Putinist 2012. aastal taas president.

Aastatel 1998-1999 juhtis Putin Venemaa föderaalset julgeolekuteenistust (FSB), enne seda oli ta töötanud Venemaa presidendi administratsioonis, aga 1990. aastate alguses oli ta Peterburi linnapea Anatoli Sobtšaki asetäitja.

Diplomaadid ja analüütikud eeldavad, et Putin jääb eluks ajaks võimule. Putin pole veel ametlikult teatanud, et kandideerib taas presidendiks.