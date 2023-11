FT: Euroopa Komisjon plaanib pikendada erakorralisi riigiabi meetmeid

Kuigi tavapärastest lõdvemate reeglite kohaldumine pidi lõppema selle aasta lõpus, soovib Euroopa Komisjon pikendada riigiabi reeglite leevendust järgmise aasta märtsini.

Financial Timesi ajakirjaniku käsutuses oleva dokumendi järgi saavad liikmesriigid maksta kõrgete gaasi- või elektrihindade tõttu raskustesse sattunud ettevõtetele kuni kahe miljardi euro väärtuses otsetoetusi või laene.

Dokumendis hoiatatakse, et Ukraina ja Lähis-Ida kriisid on ebakindluse ja riskide allikaks. Samuti nenditakse, et Euroopa Liidu majanduse seis on viimasel ajal halvenenud.

Otsus tuleb vaatamata langenud gaasi börsihindadele ning mitme väikese liikmesriigi vastuseisule. Komisjoni plaan jätkata riigiabi leevendustega saab teoks ilmselt tänu Prantsusmaa ja Saksamaa toetusele.

Siiski saavutasid riigiabi reeglite jätkuva lõdvenduse vastu olnud liikmesriigid väikese võidu, sest komisjon keeldus pikendamast rohelise energia toetuseks mõeldud riigiabi reeglite leevendust. Need meetmed saavad otsa selle aasta lõpus, nagu varem oligi plaanitud.

Euroopa Komisjoni esindaja keeldus teateid kommenteerimast, väites, et see ei kommenteeri infolekkeid.