Läänemets nõuab neljapäeval valitsuses õpetajate ja päästjate palgatõusu

Läänemetsa sõnul ootab ta, et haridus- ja teadusminister Kristina Kallas teeks ettepaneku õpetajate palgatõusuks nende soovitud mahus ning sotsid toetaks seda ettepanekut. "Tema teeb valitsusele ettepaneku, sotsiaaldemokraadid seda toetavad," ütles Läänemets.

Läänemets rõhutas, et seaduse järgi peab valitsus tegema haridustöötajale omapoolse ettepaneku, sest tegemist on töötüli lahendamisega. "Me peame sellega tegelema, me peame õpetajatele selle pakkumise tegema. Streigi ärahoidmine peab olema valitsuse suur eesmärk. Streik halvab paljude inimeste elu, ta halvab ettevõtluse elu ja ta on uus hoop majandusele," sõnas Läänemets.

Nii rahandusminister Mart Võrklaev (RE) kui ka peaminister Kaja Kallas (RE) on öelnud, et õpetajate palgatõusuks puudu olevat 140 miljonit eurot lihtsalt ei ole.

"Me jääme oma seisukohale kindlaks, et õpetajate palk peab tõusma ja ka päästjate ja politseinike palk peab tõusma," lausus Läänemets.

Läänemets täpsustas, et kui Reformierakond jääb eitavale positsioonile, tuleb lihtsalt rohkem argumenteerida. Ta avaldas lootust, et Reformierakond mõtleb selles küsimuses ümber. "Kui kohe seda positsiooni ei ole, siis küll me nügime ja ma arvan, et me jõuame sinna," ütles Läänemets.

"Mina ei kahtle, et me suudame selles kokku leppida. Võib-olla see ei juhtu kohe homme, võib-olla see võtab aega nädal või kaks, aga ma arvan, et see otsus lõpuks tuleb," ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul on sotsid valmis oma põhimõtete eest seisma ka opositsioonis, samas ütles ta, et ei peaks praegu opositsiooni minema.

Läänemets rõhutas, et õpetajate, päästjate ja politseinike palkade tõstmine on tahte küsimus.

Läänemets kordas ka sotsiaaldemokraatide seisukohta, et nemad sellises mahus maksutõuse ei toeta ning samuti ei toeta nad Reformierakonna peamist valimislubadust kaotada maksuküür ehk tõsta maksuvaba tulu määra kõigile.

"Eile oli mul päästjate ja politseinike ametiühingutega kohtumine. Neil on ka palgatõusu soovid ja nad palusid edastada valitsusele ühe sõnumi – politseinikud ja päästjad ei soovi maksuküüru kaotamist, nemad soovivad maksuküüru kaotamisega saada palgatõusu," ütles Läänemets.

Samas tõdes Läänemets, et maksuküüru kaotamine on saanud rahvalt mandaadi.

"Meile loomulikult teeks heameelt, kui see juhtuks (maksuküüru kaotamise ära jätmine - toim.), aga me oleme Reformierakonna ja Eesti 200-ga koalitsioonis, me oleme selle kokku leppinud ja me kokkulepet täidame," lausus Läänemets.

Maksuküüru kaotamise ehk maksuvaba tulu määra kõigile tõstmise kulu aastas on 400 miljonit eurot.

Septembrikuus teatas peaminister Kaja Kallas (RE), et valitsus plaanib jätta 2025. aasta maksutuludesse ilma konkreetse maksuliigita tühja eelarverea, mille eeldatav summa on samuti 400 miljonit eurot.

"See, mis puudutab õpetajate, päästjate ja politseinike palka ning üldse üldist rahanduse seisu, siis me oleme valitsuses kokku leppinud, et sellel või järgmisel nädalal tuleb rahandusminister ja pakub valitsusele lahendused, kuidas eelarvestrateegias ette nähtud maksumuudatused lahendada," ütles Läänemets sisustamata tulurea kohta.

Läänemets ütles, et valitsus peaks oma otsustes olema paindlikum. "Valitsusel on seda paindlikkust rohkem vaja. Kui me kevadel tegime ühe koalitsioonilepingu ja oleme selle järgi toimetanud, siis kui me näeme täna muutusi ja hinnanguid, mida inimesed läbi reitingute valitsuse osapooltele annavad, siis seal on sõnum, et olge paindlik. Ja see õpetaja, päästja ja politseiniku palk täna peaks olema paindlik," rääkis Läänemets.

"Õpetaja palk ei ole Kristina Kallase isiklik mure, õpetaja palk on kogu Eesti isiklik mure," sõnas Läänemets.

Samas ei pea Läänemets vajalikuks koalitsioonilepingu avamist. "Mina räägin paindlikkusest. Õpetajate palgaküsimus ei eelda koalitsioonilepingu avamist," ütles Läänemets.

"Valitsus täna peaks tegelema majandusega, õpetajate palgaga, haridusega, mis on majanduse alus igas loogikas. Valitsus peab just neid sõnumeid andma, et sinna peab ühiskond minema, teil on sellised võimalused ja see on see kindlustunne, mida tuleb anda inimestele ja ettevõtjatele," lisas ta.