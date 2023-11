Jaapani majandust tabas kolmandas kvartalis langus

Tegemist on oodatust kehvemate tulemustega, sest analüütikud ennustasid kõigest 0,6-protsendilist langust, vahendab Nikkei Asia.

Kehva näitaja peamiseks põhjuseks oli 2,5 protsendi võrra vähenenud ettevõtete investeeringud. Tarbijate kulutused vähenesid 0,2 portsendi võrra.

Viimased SKP andmed viitavad, et erasektori nõrk tarbimine kahjustab jätkuvalt Jaapani majandust. Hiljuti langes Jaapani majandus maailmas suuruselt neljandaks dollarites väljendatuna, loovutades kolmanda koha Saksamaale.

Kui baasinflatsioon tõusis septembris tõusva päikese maal 2,8 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, siis keskmine reaalpalk vähenes 2,4 protsendi võrra.

"On oluline rõhutada, et esineb üheaegne ja laiapõhjaline erasektori nõudluse langus," kirjutas majandusekspert Marcel Thieliant kolmapäeval.

Ametnike sõnul vähenesid ettevõtete investeeringud autotootjate senisest väiksemate valmis autode varude tõttu.

Eksport kasvas 0,5 protsenti võrreldes eelmise kvartaliga, samal ajal kasvasid impordid ühe protsendi võrra, mis tähendab, et netoeksport langes. See mõjutas samuti negatiivselt SKP näitajat.

"Eeldame, et Jaapani põhiliste kaubanduspartnerite investeeringud kasvavad tulevikus aeglaselt. See viitab, et ekspordi kasv jääb nõrgaks. Seda enam, majapidamiste nõrgad reaalkulutused vihjavad, et majanduskasv jääb madalaks," ütles Thieliant.