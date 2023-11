Küsitlus: Nikki Haley jõudis kindlale teisele kohale New Hampshire'i vabariiklaste seas

Uus uuringufirma Emerson College Polling küsitlus näitab, et endisest Lõuna-Carolina kubernerist vabariiklaste presidendikandidaat Nikki Haley jõudis kindlale teisele kohale olulises New Hampshire'i osariigis, samas kui Florida kuberneri Ron DeSantise toetus langes. Esikohal on jätkuvalt endine USA president Donald Trump.

New Hampshire on lisaks Iowale, Nevadale ja Lõuna-Carolinale üks esimesi osariike, kus toimuvad vabariiklaste ja demokraatide eelvalimised. Seetõttu arvatakse, et just neis osariikides edu saamine kindlustab presidendiks pürgijatele oma erakonna ametlikku nominatsiooni presidendiks.

Esimene koht pole New Hampshire'is küsimärgi all: endist presidenti Donald Trumpi eelistab järgmise presidendina näha 49 protsenti osariigi vabariiklastest. Toetus pole võrreldes sama uuringufirma augustikuise küsitlusega muutunud.

Küll aga toimus suur nihe teise koha pärast toimuvas võitluses. Kui augustikuine uuring näitas, et endine Lõuna-Carolina kuberner Nikki Haley naudib kõigest nelja protsendi New Hampshire'i vabariiklaste toetust, siis novembris tõusis tema toetus 18 protsendini.

Küsitlusest selgus, et Haley toetus on suurim eakate ja kõrgharidusega valijate seas. Haley toetus kõrgharidusega valijate seas on 27 protsenti, samas kui Trumpi kandidatuuri toetab ainult 35 protsendi kõrgharidusega vabariiklastest valijaid.

Kolmandal kohal on Trumpi kunagisest toetajast ekspresidendi üheks suurimaks kriitikuks muutunud endine New Jersey kuberner Chris Christie, kes püüab meelitada mõõdukaid vabariiklasi.

Seni Trumpi peamiseks konkurendiks peetud Florida konservatiivse kuberneri Ron DeSantise toetus New Hampshire'is on ainult seitse protsenti ning temast ei jää kaugele maha ettevõtja Vivek Ramaswamy.

Kuigi üleriigilistes küsitlustes on DeSantise toetus veel Haley omast kõrgem, siis esimestena hääletavatest osariikides on Haley jõudnud DeSantisele kannale või lausa ületab tema toetust nagu selles küsitluses.

Küsitlus seab küsimärgi alla DeSantise teise koha jätkusuutlikkuse, kuid samas ei õõnesta see Donald Trumpi edumaad.

Samuti selgus, et osariigi demokraatidest valijate seast kavatseb hääletada USA president Joe Bideni poolt ainult 27 protsenti vastajatest, samas kui esindajatekoja liikme Dean Phillipsi toetus on 15 protsenti. Autor Marianne Williamson naudib 10 protsendi New Hampshire'i demokraatide toetust.

Bideni madal toetus võib olla seletatav asjaoluga, et presidendi nime pole osariigis valimissedelil, sest osariigi eelvalimisi peetakse Demokraatide Rahvuskomitee (DNC) lubatust varasemal ajal.