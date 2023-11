Türgi ja Ungari ei kiitnud veel Rootsi NATO liikmesust heaks

Neljapäeval selgus, et Rootsi NATO liikmelisust arutama pidanud Türgi parlamendi väliskomisjon lükkas arutelu teadmata ajaks edasi. Kolmapäeval avalikustas aga Ungari opositsiooniline parlamendisaadik, et Rootsi NATO-ga liitumise ratifitseerimise teemat polegi parlamendi algava istungjärgu tööplaanis.

Kui Stockholmis eeldati, et Türgi parlamendi väliskomisjon kiidab juba neljapäeval Rootsi NATO-ga liitumise heaks, siis see lootus ootamatult luhtus.

Financial Times teatel keeldus parlamendi väliskomisjon Rootsi kaitsealliansiga liitumise lepingu üle hääletamast, väites, et on vaja aega teema ülevaatamiseks ja uuesti arutamiseks. Enne komisjoni heakskiitu ei saa lepingu ratifitseerimise küsimus jõuda parlamendi ette hääletuseks.

Parlamendi väliskomisjon ei öelnud, millal hakatakse teemat uuesti ametlikult komisjonis arutama.

Viimasel ajal on Türgi president Recep Tayyip Erdogan hakanud teravalt kritiseerima lääneriike nende seisukohtade pärast Iisraeli ja Hamasi konfliktis. Erdogan ise nimetab Hamasi vabadusvõitlejateks.

Erdogani toetavatel erakondadel on enamus nii Türgi parlamendis kui ka väliskomisjonis.

Ungari parlamendi tööplaanis polegi Rootsi teemat

Kolmapäeval avalikustas Ungari parlamendi opositsioonisaadik Agnes Vadai, et parlament pole veel valmis Rootsi NATO-ga liitumist arutama, sest seda teemat polegi parlamendi algava istungjärgu tööplaanis, vahendas Euractiv.

Ungari peaminister Viktor Orbani sõnul on Rootsi NATO-sse astumise ratifitseerimine parlamendi poolt pelgalt formaalsus, sest teemat on juba arutatud parlamendi pädevates komisjonides.

Ungari parlament on juba mitu korda hääletust edasi lükanud. Riigi poliitikud pole rahul, et Rootsi järjestikused valitsused on kritiseerinud korduvalt Ungari valitsust õigusriigi põhimõtete väidetava õõnestamise pärast.

Samuti takistab Ungari praegu Euroopa Liidu ühise Ukraina abipaketi heakskiitmist. 50 miljardi eurone abipakett on takerdunud just Viktor Orbani vastuseisu tõttu.

Siiski loodab Rootsi, et Ungari kiidab varsti Stockholmi kaitsealliansiga liitumise heaks. Rootsi andis sisse oma taotluse NATO-ga liitumiseks juba poolteist aastat tagasi.

"Sõnum on alati olnud sama: Ungari ei peaks olema viimane riik, mis kiidab Rootsi taotlust heaks," ütles Rootsi kaitseminister Pål Jonson teisipäeval.