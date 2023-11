Valitsus õpetajate palgatõusus kokkuleppele ei jõudnud

Valitsus arutas kabinetiistungil õpetajatega tekkinud töötüli mitu tundi, kuid kokkuleppele ei jõutud, ütles Kallas.

"Aga kokkulepet valitsuses ei ole, meil jäid erimeelsused. Mina jätkan õpetajate ja omavalitsustega läbirääkimisi. Palusin esmaspäeval kohtumist õpetajate ja omavalitsustega, et kuidas saame edasi mina. Räägin reedel ka riikliku lepitajaga. Haridusministri ülesanne on lahendada hariduskriis. Ja me varem või hiljem jõuame valitsuses selle küsimuse juurde tagasi. See ei ole ju lahendatud," lausus Kallas.

Kallas lisas, et ta on jätkuvalt arvamusel, et töötüli on võimalik lahendada ning ta jätkab läbirääkimisi, et sõlmida hariduslepe, millesse kuuluvad lisaks palgatoetusele koolivõrgu reformimine ja õpetajate karjäärimudel. "Aga selles konkreetses töötülis meil kokkulepet ei ole," ütles haridusminister.

Sotsiaaldemokraatide juht, siseminister Lauri Läänemets kinnitas, et kokkulepet õpetajate palkade tõstmiseks ei sündinud, tema sõnul oleks aga kindlasti vaja selleni jõuda.

"Mis praegu valitsusel õpetajatele öelda on, see streiki ära ei hoia ja minu arvates me peame pingutama, et streik jääks ära," lausus Läänemets.

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäeval, et kõik valitsuse osapooled on ühtsel arusaamal, et õpetajate palk peab tõusma. Tema seisukoht, et raha eelarves palgatõusudeks ei ole, pole aga muutunud.