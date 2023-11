Tallinnas on lasteaiakohti puudu kolmes linnaosas

Tallinna üks populaarsemaid lasteaedu on Kadriorus asuv Lotte lasteaed, kus on järjekorras praegu üle 500 lapse, ütles ERR-ile Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu.

"Täpne arv on 543 last. Nendest 142 käib eralasteaias ja on järjekorras eralasteaia toetusele kvalifitseerumiseks. Valdav osa neid kohaootajaid on ootel kolmes lasteaias, nad on saanud tegelikult pakkumisi ka teistest munitsipaallasteaedadest, kuid need ühel või teisel põhjusel tagasi lükanud ja jäänud sinna kohta ootama," rääkis Rundu.

Rundu tunnistas, et Kesklinnas, Kadriorus ning Põhja-Tallinnas Kalamajas on probleeme sõimeealistele lastele kohtade pakkumisega, samas alates kolmandast eluaastast on lastele vabu kohti kõikides lasteaedades, välja arvatud Pirital.

Rundu rääkis, millised on linna plaanitud lahendused lasteaiakohtade puuduse leevendamiseks lähiaastatel.

"Lisandub kaks sõimerühma Pirita-Kose lasteaeda. Meil käivad läbirääkimised Pirita lasteaia laienemise osas ja Lepiku tee 18 on ka planeerimisel uus lasteaed Piritale. Kui me vaatame Kesklinna, siis moodulhooneid planeerime kahte asukohta: Tallinna Rõõmutarekese lasteaeda ja Tallinna Endla lasteaeda. Ka Tallinna Päikesejänku lasteaiale on planeeritud juurdeehitus. Siis kui Westolmi gümnaasium oma juurdeehituse valmis saab, saame sinna algklasside hoonesse ka lasteaia planeerida. Põhja-Tallinnas Tallinna Maasika lasteaed muutub 12-rühmaliseks ja planeeritud on uus Manufaktuuri lasteaed, kuhu tuleb 10 rühma. Ja Haaberstisse Tallinna Veerise lasteaeda on kaks moodulrühma planeeritud ning uued lasteaiad Paldiski maantee 80a, 80b aadressile ja Pikaliiva lasteaed, mis peaks 10–12-rühmane tulema," selgitas Rundu.

Rundu kinnitusel ei vasta tõele müüt, et Tallinna haridusamet pakub näiteks Nõmme elanikele lasteaiakohta Lasnamäele.

"Oleme üritanud pakkuda ikkagi selles linnaosas, kus elatakse, või äärmisel juhul naabruskohtades," ütles Rundu.

"Kui varem on olnud niiviisi, et lapsevanem avaldab kolme lasteaia soovid ja oletame, et tuleb jääda ootejärjekorda, siis praegu me oleme teinud sellise muudatuse, et me pakume ka neljandat varianti," lisas Rundu. "Ja kui lapsevanem ka seda ei soovi vastu võtta, siis ta jääb ikkagi sinna nimekirja ootele ja kui ta ka võtab vastu, siis ta jääb samamoodi nendesse lasteaedadesse ootele, kuhu ta algselt soovis. Ja kui seal vabaneb koht, siis esimesel võimalusel pakume talle seal kohta."