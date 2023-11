Iisrael leidis Gaza suurima haigla juurest Hamasi tunneli

Iisrael ründas ööl vastu reedet sihtmärke Süüria pealinna Damaskuse lähedal. Iisrael teatas, et leidis Gaza linnas asuvast Al-Shifa haiglakompleksist Hamasi rajatud tunneli.

Oluline 17. novembril kell 6.30:

- Iisrael ründas sihtmärke Damaskuse lähedal;

- Iisrael teatas, et leidis Gaza linnas asuvast Al-Shifa haiglakompleksist tunneli;

- Iisraeli teatel mõrvasid Gazas surnuna leitud pantvangi terroristid;

Iisrael ründas sihtmärke Damaskuse lähedal

Iisrael ründas ööl vastu reedet sihtmärke Süüria pealinna Damaskuse lähedal, teatas riiklik uudisteagentuur SANA.

"Umbes kell 02.25 sooritas Iisraeli vaenlane õhurünnaku okupeeritud Golani kõrgendike suunast. Sihikule võeti mitu positsiooni Damaskuse läheduses," edastas agentuur sõjaväeallikale viidates.

Allikas ei avaldanud sihtmärkide kohta üksikasju, kuid märkis õhurünnakud põhjustasid materiaalset kahju.

Süüria sõda jälgiva Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmetel oli rünnakute sihtmärgiks Liibanoni äärmusrühmitus Hezbollah.

Iisrael jätkab oma pealetungi Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas vastu Gaza sektoris, samal ajal peavad aga juudiriigi sõjaväelased regulaarselt tulevahetust ka Liibanoni piiril, kust neid tulistavad Iraani toetusega šiiarühmituse Hezbollah võitlejad.

Iisrael teatas, et leidis Gaza linnas asuvast Al-Shifa haiglakompleksist tunneli

Iisraeli väed jätkavad Al-Shifa haigla läbi kammimist. Iisrael teatas juba varem, et leidis sealt relvi, laskemoona ja lõhkeaineid, samuti arvuteid ja varustust, mis sisaldasid teavet ja kaadreid pantvangide kohta.

Iisraeli teatel asub haigla all Hamasi juhtimiskeskus. Iisrael leidis ka tunnelišahti ja avaldas sellest videolõigu. Iisrael teatas, et piirkonnas paikneb Hamasi poolt rajatud tunnelivõrgustik. USA viitas juba teisipäeval luureandmetele, mille kohaselt paikneb haigla all Hamasi juhtimispunkt.

Iisrael teatas veel, et sõdurid avastasid Gaza põhjaosas asuvast Al-Rantisi haiglast tunneli, vahendas CNN.

Iisraeli teatel mõrvasid Gazas surnuna leitud pantvangi terroristid

Iisraeli armee teatas neljapäeva õhtul, et Gaza suurima haigla lähedalt surnuna leitud naise mõrvasid terroristid.

"Terroristid mõrvasid Yehudit Weissi Gaza sektoris ja meil ei õnnestunud temani õigel ajal jõuda," ütles armee pressiesindaja Daniel Hagari televisioonis edastatud pöördumises.

Iisraeli armee oli enne seda teatanud, et leidis Gaza sektori suurima haigla lähedalt äärmusrühmituse Hamasi võitlejate poolt pantvangi võetud naise surnukeha.