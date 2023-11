Yle: piim ja mahl võivad kartongpakendist kolida plastpudelisse

Euroopa Liit (EL) plaanib suurendada pakendite taaskasutamist ning tahab, et inimesed tarbiksid rohkem plastpudelisse villitud mittealkohoolseid jooke. Soome tootjad muretsevad, et sellised regulatsioonid suurendavad kulutusi ega aita kaitsta keskkonda.

Soome toidufirma Valio tippjuht Juhana Pilkama kritiseeris teravalt EL-i kavandavat pakendijäätmete määrust. "Sellel pole mõtet," rääkis Pilkama.

EL tahab vähendada kartongpakendite kasutamist. Euroopa Komisjon tahab suurendada taaskasutust, kuna see aitab üle minna ringmajandusele. Komisjon tahab, et 2030. aastal oleks 10 protsenti kõikidest mittealkohoolsetest jookidest villitud sellistesse pakenditesse, mida saab taaskasutada. Euroopa Parlament aga tahab, et see osakaal tõuseks 20 protsendini.

Töösturite mure pole aga ainult rahaga seotud, vahendas Yle.

Firmad peavad tagama toodete ohutuse. Piimatooted jätavad pakenditele rasvaseid jääke, mida on raske maha pesta. Pakendite pesemise ja transpordi peale kulub palju vett ja energiat. Pilkama sõnul võib kartongpakenditest loobumine hoopis keskkonda kahjustada.

"Papp-pakkides on vähe materjali ja need liiguvad meil väga hästi ringi," rääkis Pilkama .

Ettevõtted leiavad samuti, et EL-i kavandatav määrus ei pruugi kõikjal Euroopas samamoodi toimida.

"Erinevate riikide taaskasutussüsteemid on erinevad. Püüame siin kõike ühte patta panna ning ei pruugi arvestada sellega, et praegused süsteemid võivad olla keskkonna seisukohast tõhusamad," ütles Soome toiduainetööstuse liidu tippjuht Satumaija Levon.

Pakendite kavandatav määrus tekitab ka EL-is vastuolusid. Määrus on alles menetlusjärgus ning sellele annavad detsembris tagasisidet liikmesriikide valitsused. Liikmesriikide seisukohad erinevad pakendite taaskasutamise küsimuses märgatavalt.

Soome keskkonnaministeeriumi ametniku Tarja-Riitta Blaubergini sõnul on veel raske hinnata, kuhu määrusega lõpuks välja jõutakse.