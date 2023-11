Pinged kasvavad enne Argentina presidendivalimiste teist vooru

Argentina presidendivalimiste teisse vooru pääsesid ametis olev vasaktsentristlik majandusminister Sergio Massa ja libertaarne majandusteadlane Javier Milei, kes nimetas oma eeskujudeks endist Brasiilia presidenti Jair Bolsonarot ja endist USA presidenti Donald Trumpi. Kui Massat süüdistavad paljud valijad riigi majandusprobleemides, siis Milei lubadus loobuda rahvusvaluutast peesost ja võtta kasutusele USA dollar valmistab ärevust investoritele.

Oktoobris toimunud presidendivalimiste esimeses voorus sai Milei oodatust vähem hääli ja jäi teiseks 30 protsendiga häältest, samas kui Massa ootamatult jõudis esikohale 36,8 protsendiga häältest. Milei kampaania väitis, et arvamusküsitlustest erineva tulemuse põhjuseks on valimispettus.

Milei õde Karina Milei, kes on presidendikandidaadi erakonna Vabadus Edeneb (LLA) ametlik esindaja, esitas neljapäeval ametliku hagi Buenos Aires valimiskohtule. Erakond väidab, et esimese vooru käigus pani valimiskastide transportimise eest vastutav politsei ulatusliku valimispettuse, vahetades välja sedeleid ja võltsides häälte lugemise tulemusi.

Kaebus põhineb anonüümseteks jääda soovinud allikatel, kes väidetavalt kardavad oma turvalisuse pärast.

Valitsuse esindajad süüdistasid Milei kampaaniat katses õõnestada usku Argentina valimissüsteemi. Pärast demokraatliku riigikorra taastumist Argentiinas 1983. aastal pole suuri valimispettusi seni täheldatud.

Siseminister Aníbal Fernández nimetas süüdistusi odavateks ning lubas esitada ametliku kaebuse kohtule LLA tegevuse kohta.

"Ma ei kavatse lubada neil jätkata selle jamaga," ütles minister Argentina televisiooni otse-eetris.

Milei ja LLA nõuavad, et valimiskastide transportimise eest vastutaks riigi õhu- ja merevägi.

Kohtunik María Servini ütles kaebuse peale, et LLA-l on võimalik saata oma vaatlejad jälgima valimiskastide transportimist häälte lugemiskeskustesse.

2021. aastal rajatud erakonnal on nõrk piirkondlik organisatsioon, mistõttu sel on raske saata vaatlejad kõikjale. Endise paremtsentristliku presidendi Mauricio Macri erakond PRO lubas juba, et selle vaatlejad aitavad LLA-l valimisprotsessi jälgida.

LLA ei esitanud samuti piisavalt valimissedeleid valimisametnikele Buenos Airese provintsis. Argentinas toovad erakonnad valimisjaoskondadesse enda trükitud sedelid ning valijad langetavad oma otsuse asetades ühe sedeli ümbrikusse. LLA sõnul toovad nad sedelid kohale alles valimispäeval, sest erakond kardab, et valitseva erakonna esindajad ja valimisametnikud hävitavad või varastavad nende sedelid, kui erakond tooks neid kohale varem.

Valimised toimuvad pühapäeval, 19. novembril ning eeldatakse, et tulemus tuleb tasavägine. Valimistulemus selgub esmaspäeval.