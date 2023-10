Tartu linn plaanib lõpetada tasuta parkimise lubade väljastamise

Et parkida Tartu kesklinnas, peab näiteks aastase pileti eest välja käima 1200 eurot. Tartu linnavalitsuse ja ka teiste südalinnas tegutsevate asutuste töötajad saavad taotleda maksmisest vabastust. Kokku on selliseid tasuta parkimise lube praegu välja antud 149.

"Nendest 81 on linnavalitsusel, volikogul jne, ülejäänud on väljastpoolt asutused, sealhulgas kõige suurem on Tartu Ülikool. Plaan on neid enam mitte väljastada," ütles abilinnapea Raimond Tamm.

"150 potentsiaalselt vabanevat parkimiskohta on päris suur hulk, seda esiteks. Ja teiseks ikkagi ka sümboolne mõju, et näidatakse eeskuju ka linnavalitsuse enda poolt, mitte ei tehta propagandat ainult," rääkis volikogu liige Pärtel Piirimäe.

Kui 150 luba muutub kehtetuks juba jaanuaris, siis 2025. aastast kaob Tartus tasuta parkimise õigus ka kõikidele elektrisõidukitele. Praegu saab kesklinnas tasuta parkida 1150 elektriautot.

"Kui meil täna on 1150 parkimisluba väljastatud, siis me anname selgelt aru, et kuna elektrisõidukeid ka toetatakse, kui see arv kasvab siin paari-kolme tuhandeni, siis ei oma see meede selles mõttes olulist kaalu, et kui kõik on elektrisõidukeid täis, siis lõppkokkuvõttes me ikkagi ei saavuta oma eesmärki," selgitas Tamm.

Lisaks Tartule saab elektriautoga tasuta parkida nii Tallinna kui ka Pärnu kesklinnas. See on oluline argument elektriauto kasutamiseks, ütleb nende rendi- ja taksoteenusega tegelev Ermo Kontson.

"Kui me auto ostame, siis me tavaliselt nii käitume, et me paneme kohe kõigis kolmes linnas peale, sõltumata, kas sa sinna lähed või mitte. Ma arvan, et linn vaataski seda statistikat, et on nii palju autosid tekkinud. Tegelikult need 1000 autot siia kunagi ei satu ja siin linnas pargib neid ikkagi suhteliselt vähe," rääkis Kontson.

Võrdluseks – Tartu 1150 kõrval on Pärnu elektriautodele andnud 751 ning Tallinn 3865 tasuta parkimise luba. Tartu linnavolikogu arvab, et aina suurenevale masinate arvule privileegi andmine pole pikaajaliselt põhjendatud.

"Õhusaaste on üks aspekt, aga kvaliteetne linnaruum on praegu võib-olla isegi olulisem, mida silmas pidada," ütles Piirimäe.

"Praegu üks argument elektriauto ostmiseks ongi see tasuta parkimine olnud. See on praegu väga mugav, et sa ei pea parkimise pärast muretsema. Kui see praegu ära võtta, siis momendil ma ei näegi enam väga suurt mõtet elektriautot osta," rääkis Kontson.