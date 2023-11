Iisraeli väed andsid käsu Gaza haigla tunni jooksul evakueerida

"Nad helistasid haigla direktorile Mohammed Abu Salmiyale ja andsid korralduse evakueerida patsiendid, haavatud, ümberasunud ja meditsiinipersonal, ja et nad peavad liikuma jalgsi mere poole", ütles ajakirjanik.

Iisraeli sõdurid kammivad haiglat läbi, et leida Hamasi peidikuid.

Gaza suurim – Al-Shifa haigla on saanud Iisraeli-Hamasi sõja keskpunktiks, sest Iisraeli väitel on äärmuslased rajanud haigla alla baasid, kust võitlust juhitakse. Hamas ise eitab seda.

ÜRO hinnangul oli enne Iisraeli vägede sissetungi kolmapäeval haiglas umbes 2300 patsienti, haavatut ja pommitamise eest varjule tulnud elanikku.

Hamasi tervishoiuministeerium on teatanud kümnete patsientide surmast Gazas valitsevast kütusepuudusest tingitud elektrikatkestuste tõttu.

Iisrael on korduvalt nõudnud haigla evakueerimist Gaza sektori lõunaossa, kuid arstid on öelnud, et paljusid patsiente ei ole võimalik kolida.

Haigla direktor Mohammed Abu Salmiya ütles laupäeval AFP-le, et Iisraeli sõdurid andsid talle korralduse tagada patsientide, haavatute, ümberasunute ja meditsiinipersonali evakueerimine, ja et nad peavad liikuma jalgsi ranniku poole.

Nasseri haigla juht: rünnakus Khan Yunise elumajale hukkus 26 inimest

Gaza sektori lõunaosas Khan Yunise piirkonnas sai rünnakus elumajale surma vähemalt 26 inimest, ütles kohaliku haigla direktor laupäeval.

Nasseri haigla juht ütles AFP-le, et neile toodi pärast rünnakut Hamadi linna elumajale 26 surnud ja 23 raskete vigastustega inimest.