Meedia: Gazas jõuti kokkuleppele vaherahus ja osa pantvangide vabastamises

Iisrael, USA ja palestiinlaste terroriorganisatsiooni Hamas jõudsid esialgsele kokkuleppele kümnete Gazas pantvangis peetavate naiste ja laste vabastamises vastutasuks viiepäevase lahingupausi eest, teatas ajaleht The Washington Post viitega informeeritud allikatele.

Olulisem Gazas jätkuvas konfliktis Iisraeli ja Hamasi vahel 19. novembril kell 8.25:

- Meedia andmeil jõudsid Iisrael, USA ja Hamas esialgsele kokkuleppele osa Gazas hoitavate pantvangide vabastamises vastutasuks viiepäevase lahingupausi eest;

- Maailma Terviseorganisatsioon teatas pühapäeval oma hinnangus Al-Shifa haiglale Gaza linnas, et tegemist on "surmatsooniga" ning kutsus seal asuvaid inimesi viivitamatult täies mahus evakueerima;

- Pärast Iisraeli-Hamasi sõda peaks nii Gaza sektorit kui Jordani jõe Läänekallast valitsema Palestiina Omavalitsus, rõhutas USA president Joe Biden.

Meedia teatas võimalikus kokkuleppest vaherahu ja pantvangide vabastamiseks

Samas nii Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kui ka USA ametnikud eitasid kokkuleppele jõudmist.

Kuueleheküljelise kokkuleppe tekstiga tutvunud inimeste sõnul võib pantvangide vabastamine alata lähima paari päeva jooksul, kui just viimasel hetkel ei teki uusi tõrkeid, teatas leht laupäeval.

Teade võimalikust vaherahust tuleb ajal, mil Iisrael näib valmistuvat laiendama oma pealetungi Hamasi võitlejate vastu Gaza lõunaosasse. Kokkuleppe kohaselt külmutavad osapooled lahingutegevuse vähemalt viieks päevaks, samal ajal kui 50 või enam pantvangi vabastatakse rühmade kaupa iga 24 tunni järel, vahendas The Washington Post. Hamas võttis 7. oktoobril Iisraeli territooriumile korraldatud sissetungi ajal umbes 240 pantvangi.

Paus on mõeldud ka selleks, et võimaldada märkimisväärsel hulgal humanitaarabi toimetamist palestiinlastele, teatas ajaleht, lisades, et leppe põhijooned koostati nädalaid kestnud läbirääkimiste käigus Kataris.

Kuid Iisraeli peaminister Netanyahu ütles laupäevaõhtusel pressikonverentsil: "Seoses pantvangidega on palju põhjendamatuid kuulujutte, palju ebaõigeid teateid. Tahaksin teha selgeks: praeguse seisuga pole kokkulepet sõlmitud. Aga ma tahan lubada: kui on midagi öelda – me anname sellest teada."

Valge Maja pressiesindaja ütles ka, et Iisrael ja Hamas ei ole veel jõudnud kokkuleppele ajutise relvarahu osas, lisades, et USA jätkab tööd kokkuleppe saavutamiseks. Ka teine USA ametnik ütles, et kokkuleppele ei ole jõutud.

WHO: Gaza Al-Shifa haigla on surmatsoon

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas pühapäeval oma hinnangus Al-Shifa haiglale Gaza linnas, et tegemist on "surmatsooniga" ning kutsus seal asuvaid inimesi viivitamatult täies mahus evakueerima.

"WHO ja partnerid arendavad kiiresti kava ülejäänud patsientide, personali ja nende perede viivitamatuks evakueerimiseks [Al-Shifa haiglast]," teatas ÜRO terviseagentuur oma avalduses.

WHO andmete kohaselt on haiglas veel 291 patsienti ja 25 meedikut.

WHO teatel juhtisid nad ühist ÜRO töörühma, kuhu kuulusid avaliku tervishoiu asjatundjad, logistikaeksperdid ja julgeolekutöötajad mitmest eri agentuurist, kes kõik korraldasid laupäeval lühikese ja äärmiselt ohtliku missiooni haiglasse.

Rühm läks Al-Shifasse pärast seda, kui Iisraeli sõjavägi oli teinud korralduse evakueerida umbes 2500 haiglast peavarju otsinud inimest, märkis WHO.

Haigete ja vigastatute mass, kelle hulgas oli ka amputeeritud jäsemetega inimesi, püüdsid jõuda laupäeval Al-Shifa haiglast rannikualale, kusjuures polnud nendega kiirabi, küll aga ümberasustatud inimesed, kelle hulgas oli arste ja õdesid. Samal ajal kostsid haiglakompleksi lähikonnast võimsad plahvatused.

ÜRO töörühm sai keerulise julgeolekuolukorra tõttu haiglas sees veeta vaid tund aega.

WHO teate kohaselt kirjeldas töörühm haiglat "surmatsoonina" ning olukorda "meeleheitlikuna".

Lisaks kohutavale olukorrale, milleni oli Gaza kõige kaasaegsem haigla kuue nädala jooksul vee, kütuse, ravimite ja toidu nappuse tõttu muutunud, on endiselt haiglasse jäänud patsientide seas 32 imikut, kes WHO kohaselt on äärmiselt kriitilises seisundis.

"Me teeme tööd koos partneritega, et koostada viivitamatu evakuatsiooni plaani ja paluda selle plaani täielikku vahendamist," ütles WHO tegevjuht Tedros Adhanom Ghebreyesus sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ühtlasi kutsus ta üles jätkuvalt kaitsma tervishoiutöötajaid ja tsiviilisikuid.

Ghebreyesuse sõnul on praegune olukord talumatu ja õigustamatu ning ta nõudis relvarahu kohest kehtestamist.

Biden: nii Gazat kui Läänekallast peaks valitsema Palestiina Omavalitsus

Pärast Iisraeli-Hamasi sõda peaks nii Gaza sektorit kui Jordani jõe Läänekallast valitsema Palestiina Omavalitsus, rõhutas USA president Joe Biden.

"Kui me püüdleme rahu poole, tuleks Gaza ja Läänekallas taasühendada ühtse juhtimisstruktuuri alla, taaselustatud Palestiina Omavalitsuse alla, kuna me kõik töötame kahe riigi lahenduse nimel," ütles Biden laupäeval ajalehes The Washington Post avaldatud arvamusartiklis.

"Ei tohi toimuda palestiinlaste sunniviisilist väljasaatmist Gazast, taasokupeerimist, piiramist, blokaadi ega territooriumi vähendamist," ütles Biden artiklis, milles avaldas oma seisukoha sellest, mida USA tahab Gazast pärast konflikti lõppemist.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu seadis kahtluse alla Bideni plaani anda Gaza Palestiina Omavalitsuse võimu alla. "Ma arvan, et Palestiina Omavalitsus oma praegusel kujul ei ole võimeline võtma vastutust Gaza eest pärast seda, kui oleme seal võitluse lõpetanud, et see neile üle anda," ütles ta Tel Avivis pressikonverentsil.

Netanyahu on varem öelnud, et Iisrael peab "nähtavas tulevikus" säilitama "üldise sõjalise vastutuse" Gazas.

Palestiina Omavalitsus juhtis varem nii Läänekallast kui ka Gaza sektorit, kuid tõrjuti 2007. aastal pärast lühikest kodusõda Hamasiga Gazast välja.

Biden ütles oma artiklis ka, et USA on valmis väljastama viisakeelu "äärmuslaste" vastu, kes ründavad Läänekaldal tsiviilelanikke. Iisraeli asunike vägivald Iisraeli okupeeritud Jordani Läänekaldal elavate palestiinlaste vastu on suurenenud pärast Hamasi rünnakut Iisraeli vastu 7. oktoobril.

"Olen Iisraeli liidritele rõhutanud, et äärmuslaste vägivald palestiinlaste vastu Läänekaldal peab lõppema ja vägivallatsejad tuleb vastutusele võtta," kirjutas Biden.

Palestiina president Mahmoud Abbas kutsus Bidenit üles avaldama Iisraelile survet palestiinlaste-vastase vägivalla peatamiseks.

"Samuti kutsun teid üles kiiresti sekkuma, et peatada Iisraeli vägede rünnakud ja asunike pidev terrorism meie rahva vastu Läänekaldal ja Jeruusalemmas, mis ennustavad peatset plahvatust," ütles ta Palestiina televisiooni eetris olnud eripöördumises.

Olukord Läänekaldal, kus elab kolm miljonit palestiinlast enam kui poole miljoni juudi asuniku kõrval, on olnud ärev juba enam kui poolteist aastat, tekitades kasvavat rahvusvahelist muret, seda eriti pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakut.