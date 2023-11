Iisraeli kaitsevägi avaldas pühapäeval turvakaamera kaadrid, millelt võib näha, kuidas Hamas tõi pantvangid Gaza linnas asuvasse Al-Shifa haiglasse pärast nende röövimist 7. oktoobril. Iisraeli kaitsevägi teatas, et Al-Shifa haigla alt leiti 55-meetrine tunnel. Iraani ametnik väitis, et varsti võivad avaneda uued rinded Iisraeli vastu.

Olulisem 20. novembril kell 6.33:

- Iisraeli armee avaldas kaadrid pantvangidest Gaza haiglas;

- Iisraeli kaitsevägi: Al-Shifa haigla all on 55-meetrine tunnel;

- Iraani ametnik: varsti võivad avaneda uued rinded Iisraeli vastu.

Iisraeli armee avaldas kaadrid pantvangidest Gaza haiglas

Iisraeli sõjavägi avaldas pühapäeval turvakaamera kaadrid, millelt võib väidetavalt näha, kuidas pantvangid toodi Gaza linnas asuvasse Al-Shifa haiglasse pärast nende röövimist 7. oktoobril Iisraeli lõunaosas korraldatud äärmusrühmituse Hamasi rünnakutes.

"Need leiud tõestavad, et terroriorganisatsioon Hamas kasutas massimõrva päeval Shifa haiglakompleksi terroristliku infrastruktuurina," seisis Iisraeli sõjaväe- ja luureteenistuste avalduses.

"Siin näete, kuidas Hamasi relvastatud võitlejad viivad kahte pantvangi haiglasse," ütles sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari videokaadrite kohta.

Hagari andmetel on kaaditrel olevad mehed Nepalist ja Taist pärit pantvangid.

"Me ei ole kumbagi pantvangi veel leidnud. Me ei tea, kus nad on," lisas kõneisik.

Turvakaamera salvestus näib olevat tehtud hommikul, kui Hamasi relvastatud võitlejad alustasid sissetungi Iisraeli, kust tapsid umbes 1200 inimest, kelles enamik tsiviilisikuid. Ühtlasi rööviti veel umbes 240 inimest.

Iisraeli kaitsevägi: Al-Shifa haigla all on 55-meetrine tunnel

Iisraeli kaitsevägi teatas pühapäeval, et avastas Gaza Al-Shifa haiglakompleksi alt 55 meetri pikkuse tunneli.

Armee avalduses öeldi, et väed paljastasid 10 meetri sügavusel haiglakompleksi all kulgeva 55 meetri pikkuse terroristide tunneli, mis lõppes plahvatuskindla uksega.

Iisraeli võimuesindajad on juba mõnda aega rääkinud, et Al-Shifa haigla alla oli ehitatud äärmusrühmituse Hamas juhtimiskeskus.

USA riikliku julgeolekunõukogu kommunikatsioonikoordinaator John Kirby sõnas vähem kui nädal tagasi, et Hamasil olu Al-Shifas juhtimiskeskus, kus hoiti muu hulgas ka relvi.

Iisraeli armee teatas reedel, et leidis haigla kõrvalrajatisest Hamasi võitlejate kätte pantvangi langenud naissõduri laiba.

"Sõdur Noa Marciano surnukeha on väed välja toodud Gaza sektoris asuva Al-Shifa haiglaga külgnevast rajatisest," seisis armee avalduses.

Iraani ametnik: varsti võivad avaneda uued rinded Iisraeli vastu

Endine Iraani islami revolutsioonilise kaadriväe juht Mohsen Rezaee ütles intervjuus rühmitusega Hezbollah seotud väljaandele Al Mayadeen, et uued rinded Iisraeli vastu võivad avaneda varsti, kui Iisrael jätkab oma sõjalise operatsiooniga Gazas.

Ta samuti väitis, et Iisrael kaotab sõja.

Iraani toetatud peamiselt Liibanonis tegutsev rühmitus Hezbollah vahetab regulaarselt tuld Iisraeli sõjaväega Iisraeli ja Liibanoni piiril, kuid seni pole märke, et rühmitus kavatseks oma rünnakuid eskaleerida ning Iisraeli ja Hamasi konflikti otseselt sekkuda.

USA on samuti hoiatanud Iraani võime konflikti sekkumise eest.