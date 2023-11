Investorid ennustavad keskpankade intressimäärade langetamist järgmise aasta juunis

Investorid ennustavad, et Euroopa Keskpank (ECB), Föderaalreserv ja Ühendkuningriigi Keskpank kõik langetavad baasintressimäärasid järgmise aasta juunis. Veel oktoobri alguses ei ennustatud intressimäärade langust kuni 2024. aasta teise poole või koguni 2025. aastani.

Kolm läänemaailma peamist keskpanka jätsid intressimäärad muutmata oma viimastel istungitel, sest inflatsioon langes nii USA-s ja Ühendkuningriigis kui eriti euroalal viimasel ajal loodetust kiiremini. Samuti on keskpanga ametnikud mures kõrgete intressimäärade mõju pärast majapidamiste nõudlusele ja majanduskasvule.

Samas hoiatas Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde, et praegu on veel "täiesti ennatlik" intressimäärade langetust kaaluda, vahendas Financial Times.

Siiski eeldavad investorid, et kõik kolm suurt läänemaailma keskpanka langetavad intressimäärasid vähemalt kolm korda järgmise aasta jooksul. Turu ennustusi mõjutasid eelmise nädala neljapäeval avaldatud nõrgad tööstustoodangu näitajad euroalal. Ühtlasi eeldavad investorid, et edasist intressimäärade tõusu järgmisel aastal ei tule.

Veel oktoobri alguses eeldasid investorid, et ECB langetab intressimäärasid alles järgmise aasta septembris ja Ühendkuningriigi Keskpank alles 2025. aastal.

Ühe investeerimisfondi juht Chris Teschmacher ütles Financial Timesile, et esimeste intressimäärade langetuste saabumise aeg sõltub sellest, kui sügavaks osutub Euroopa Liitu ja Ühendkuningriiki järgmisel aastal tabav võimalik majanduslangus.

"Paljud eeldavad pehmet maandumist, mis lubab intressimäärasid aeglaselt langetada, kuid me usume, et keskpangad langetavad intressimäärasid kiiremini vastusena halvenevale majanduse seisundile," ütles ta.

Ka muud eelmisel nädalal avaldatud andmed viitavad aina halvenevale majandusolukorrale. Euroala majandus kasvab sel aastal Euroopa Komisjoni prognoosi järgi 0,6 protsenti, mis on 0,2 protsendipunkti võrra väiksem kasv kui septembris eeldati.

Lisaks tõusis Prantsuse töötuse määr viimase kahe aasta kõrgeimale tasemele kolmandas kvartalis ehk 7,4 protsendile.