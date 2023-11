Lepitaja: hakkan koostama riigile ja õpetajatele teist lepitusettepanekut

Riiklik lepitaja Meelis Virkebau teeb haridustöötajatele ja riigile järgmisel nädalal veel ühe ettepaneku kompromissiks, kuid arvestab, et riigieelarve projekt on n-ö lukus ja valitsus haridustöötajate palkade tõstmiseks lisaraha ei võimalda.

Hoolimata riigi ja haridustöötajate püsivast erimeelsusest palgaläbirääkimistel, on Virkebau optimistlik. "Kui ma ei näeks mitte ühtegi võimalus kokkuleppeks, siis me oleks lõpetanud täna selle töötüli menetluse ära. Aga me siiski näeme veel võimalusi ja sellepärast töötame uute lepitusettepanekute projekti kallal," sõnas Virkebau.

"Sel päeval, kui ma ei näe ühtegi lootust osapoolte vahel kokkulepe oleks võimalik, allkirjastan ma erimeelsuste protokolli. Ja päev hiljem on haridustöötajatel õigus streikida," selgitas Virkebau.

Virkebau nentis, et haridus- ja teadusministeerium lükkas küll tervikuna tema lepituspakkumise tagasi, kuid toetas väga tema ettepanekut haridussektori korrastamiseks, et moodustatakse töörühmad, mis tegeleksid õpetajate töötingimuste, karjäärimudeli, nõudmistega neile ja muuga.

Kolmapäevast hakkab Virkebau töötama uute lepitusettepanekute kallal. "Alles täna hommikul saabus ministeeriumi vastus ja loodame, et saame oma ideed panna paberile järgmise nädala alguseks ning kutsuda kokku teine lepituskoosolek järgmise nädala teises pooles," sõnas ta.

Virkebau teine pakkumine puudutab just haridustöötajate palgatõusu. "Õpetajate alampalk järgmisel aastal on olnud põhiline vaidlusalane küsimus kogu selle perioodi jooksul," lausus ta. "Oma järgmistes ettepanekutes peamegi lähtuma tänasest reaalsest olukorrast. Et milline on peaministri ja valitsuskabineti üldine seisukoht ja arvestame ka sellega, et riigieelarve projekt on nii-öelda lukus ja seda keegi muutma praegu ei lähe," ütles ta.

Virkebau hinnangul lõppeb selle töötüli menetlus kindlasti sel aastal. "Hetkel sõltub muidugi ministri ajakavast, millal järgmine lepituskoosolek oleks võimalik. Kui kõik töötab ja me saame korraldada lepituskoosoleku järgmise nädala teises pooles, siis lepituskoosoleku tulemustest sõltubki, kas me lõpetame menetluse ära erimeelsuste protokolliga või sünnivad mingisugused uued kompromissid osapoolte vahel ja meie vahendusel," sõnas Virkebau.

Riiklik lepitaja tegi reedel ettepaneku kehtestada uuest aastast õpetajatele kaks töötasu alammäära tõstmist: kvalifitseeritud õpetajatele 4,3 protsenti ja kvalifikatsioonita pedagoogidele 1,77 protsenti. Eesti haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri sõnul ei nõustu liit ettepanekuga. Lepitaja ettepanekuga ei nõustunud ka haridus- ja teadusministeerium. Nüüd on riiklikul lepitajal võimalik välja tulla uue lepitusettepanekuga.