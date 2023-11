Torm liigub öösel üle Eesti läänest ida suunas

Kui saartel läheb juba kesköö ajal lumesadu üle vihmaks, siis mandril tuleb see põhiliselt alla lörtsi ja lumena, mis teevad teeolud neljapäeval keeruliseks. Vastu hommikut saartel nii sadu kui tuul nõrgenevad.

Mandri lääneosas saab suurem sadu läbi hommikuseks tipptunniks ja muutub ka vesisemaks, aga maas on tõenäoliselt vähemalt 10 cm jagu lund ja sõiduolud väga nirud. Ida-Eestisse jõuab tihe sadu hiljem, aga kestab veel ka hommikupoolsel ajal ja tuiskab.

ÖöselpPuhub lõuna- ja edelatuul puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul kuni 25, vastu Läänemerd kuni 30 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -3 kuni -7, Lääne-Eestis -2 kuni 3 kraadi, pärast keskööd lääne poolt alates tõuseb. Sõidutingimused muutuvad väga halvaks.

Neljapäeva hommikul sajab Ida-Eestis veel lund ja lörtsi ning ka tuiskab, lääne pool on sajuhooge hõredamalt ning tulevad alla lörtsi- ja vihmana, on jäiteoht. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -1..+2, saartel ja läänerannikul kuni 5 kraadi. Teepinnad on 0 lähedased ja tuleb valmis olla libeduseks.

Keskpäevaks taandub suurem sadu Peipsi taha. Päeva jooksul tuleb vahetevahel lörtsi- ja vihmahooge. Ennelõuna on siin-seal sajuhoogudega ja sajab nii lörtsi kui vihma.

Õhtuks jõuab juba uus tihe lörtsisadu, sest Botnia lahelt läheneb madalrõhkkond, mis tuleb ööl vastu reedet Eesti kohale, toob rohkelt märga lund lisaks ja lumekiht võib veel 10 cm võrra kerkida. Päeva peale nihkub tihedam sadu Lääne-Eesti kohale. Öö on 0-kraadi lähedane, päeval temperatuur pigem langeb ja maha sadanud lumi ära ei sula. Teed on lume-lörtsisegused, libedad ja sõiduolud on nirud.

Pärastlõunal jõuab saartele uus tihe lörtsisadu ja laieneb õhtuks mandrile, sekka tuleb ka vihma. On jäiteoht! Tuul sisemaal nõrgeneb 3-9 m/s ja puhub lõunakaarest, saartel ja rannikul puhub edela- ja lääne-, õhtul loodetuul 5-10, puhanguti 14, vastu Läänemerd ja Liivi lahe ääres kuni 18 m/s, Õhutemperatuur on -1 kuni 2, Lääne-Eestis 3 kuni 6 kraadini.

Neljapäeva hommikul tuleb varuda sõiduks märksa enam aega.