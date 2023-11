Slovakkia valitsus kavatseb leevendada karistusi korruptsiooni eest

Valitsuse sõnul on reformi vaja, sest riigi vanglad on täis, vahendas Euractiv.

"Meil on kaks võimalust. Kas me ehitame uusi vanglaid või võtame kasutusele sellise poliitika, mis tagab, et vanglasse satuvad ainult need, kes seal päriselt peavad olema," ütles Fico.

Slovakkia justiitsministeeriumis valmiv karistusseadustiku reformi eelnõu oli erakonna üks peamistest valimislubadustest. Valimiste eel rääkis Fico, et eelmine valitsus kasutas karistusseadustikku pahauskselt opositsiooni vastu.

Eelmisel aastal pakkus toonane parempopulistlik opositsioonisaadik Tomaš Taraba erakonnast SNS, et Euroopa Liidu fondidest raha omastanud inimesed saaks vältida vanglakaristust, kui nad tagastaksid raha ning näitaks välja kahetsust.

Kui toona ei võetud eelnõu vastu, siis sai nüüdseks Taraba uues valitsuses asepeaministriks ning ettepanek võib suure tõenäosusega läbi minna karistusseadustiku reformi osana.

Kui justiitsministeeriumi eelnõu sisaldab Taraba ettepanekut, saaksid paljud praegu uurimise või kohtu all olevad valitsusele lähedased isikud vanglakaristuste asemel kõigest tingimisi karistuse.

Nii vahendas Slovakkia väljaanne Dennik N, et oligarh Norbert Bödör, kelle üle peetakse kohut 10 miljoni euro ulatuses põllumajandustoetuste kasutamises altkäemaksude andmiseks, võib saada 12-aastase vanglakaristuse asemel ainult tingimisi vangistuse.

Samuti võib sellisele reformile järgneda rikkumismenetlus Euroopa Komisjoni poolt või isegi EL-i fondidele ligipääsu piiramine Slovakkiale, hoiatas eelmisel aastal Euroopa Prokuratuur.

Euractiv päris Slovakkia justiitsministeeriumilt reformi ulatuse ja täpsemate plaanide kohta, kuid ei saanud vastust.