Laupäev tuleb pilvine ja lumine, külma on kuni -8 kraadi.

Suuremat osa Euroopat mõjutas reedelLäti piiri taha Venemaale liikunud tohutu madalrõhuala. Põhjamaades sadas kohati lund, Taanis, Balti riikides ja Kesk-Euroopas sekka ka vihma ja lörtsi ning Balkani poolsaarel ja Vahemere keskosas vihma.

Venemaale kaugenenud madalrõhkkonna lohk püsib endiselt Baltimaadel ning öösel tekib selles Läti kohal uus osatsüklon. See hoiab taevakaare piirkonnas peamiselt pilvise. Skandinaavias ja Soomes sajab mitmel pool lund, Läänemere lõunakaldal lörtsi ja vihma. Pühapäeval kaugeneb too väike osatsüklon Lätist Venemaale ning aegamisi hääbub. Ilm külmeneb ning mitmel pool langeb lund.

Öö vastu laupäeval tuleb pilves selgimistega. Sajab lund, saartel ka lörtsi ning rannikul tuiskab. Tuul puhub idakaarest 2-8, rannikul kirde- ja põhjakaarest 6-12, iiliti 17 m/s. Külma on -2 kuni -8, Ida-Eestis kuni -10 kraadi, kuid saarte rannikul jääb paiguti 0 kraadi lähedale. Teedel valitseb libedusoht.

Laupäeva hommikuks tõmbub taevas pilve. Mitmel pool sajab lund ning rannikul tuiskab. Puhub ida- ja kirdetuul 2-8, saartel ja rannikul kirde- ja põhjatuul 6-11, iiliti 15 m/s. Külma on -2 kuni -8 kraadi.

Kui päeval on taevas peamiselt pilves siis õhtul esineb ka selgimisi. Sajab lund ning rannikul ka tuiskab. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul mõõdukas kirde- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, saarte rannikul paiguti 0 kraadi lähedal. Õhtupoolikul temperatuur langeb.

Pühapäeval on taevas muutlik ning rannikul esineb lumehoogi. Uuel nädalal on taevas valdavalt pilves ning vaid kohati esineb selgimisi. SAJAB lund, esmaspäeval ka lörtsi ning esineb tuisku. Öösel on külma keskmiselt -8, -9, päeval -5, -6 kraadi.