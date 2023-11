Sõja 640. päev: Venemaa korraldas Ukrainas ulatusliku droonirünnaku

Ukraina teatas laupäeval, et lasi öösel alla 71 Venemaa ründedrooni, kui pealinna Kiievit tabas võimude hinnangul suurim rünnak alates Venemaa kallaletungi algusest. Ukraina õhujõud teatasid Shahed-tüüpi droonidest ka Hersoni, Mõkolajevi, Dnepropetrovski piirkonnas ja Krõvõi Rihis.

Oluline 25. novembril kell 22.46:

- Arahhamia: järgmisel aastal ei korraldata Ukrainas mingeid valimisi;

- Venemaa korraldas Kiievile uue droonirünnaku;

- Kanada ja Euroopa Liidu liidrid kinnitasid jätkuvat toetust Ukrainale;

- Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 860 sõdurit;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Vene vägede võime lasta merelt tiibrakette on pärsitud;

- Zelenski: partnerid aitavad tugevdada Odessa õhutõrjet ja kaitsta laevu Mustal merel;

- Õhuvägi hoiatas võimalike õhulöökide ja droonide eest mitmes Ukraina oblastis

Arahhamia: järgmisel aastal ei korraldata Ukrainas mingeid valimisi

Ukrainas ei korraldata järgmisel aastal mingeid valimisi, ütles reedel valitsuspartei Rahva Teenrid fraktsiooni juht ülemraadas Davõd Arahhamia, vahendas portaal Unian.

"Lähme edasi samm-sammult - järgmisel aastal, ma arvan, ei saa olla üldse mingeid valimisi. Ei presidendi, ei parlamendi, ei kohalikke - mitte mingisuguseid," ütles Arahhamia.

Ukrainas peaks tavatingimuste korral peetama järgmise aasta kevadel presidendivalimised. Praegu arutatakse ühiskonnas, kas täiemahulise sõja tingimustes oleks vaja valimisi korraldada.

Venemaa korraldas Kiievile uue droonirünnaku

Venemaa korraldas reede hilisõhtul Ukrainas ulatusliku droonirünnaku. Ukraina õhujõud teatasid Shahed-tüüpi droonidest Hersoni, Mõkolajevi, Dnipropetrovski piirkonnas ja ka Krivõi Rihi elanikele anti korraldus varju otsida.

Öösel kõlas taas õhuhäire Kiievis. Varahommikul teatas Kiievi linnapea Vitali Klõtško, et õhutõrje poolt alla tulistatud drooni rusud kukkusid ka ühe lasteaia territooriumile ja puhkes tulekahju. Klõtško lisas, et venelaste droonirünnakus said kannatada ka elumajad.

Kiievi munitsipaaladministratsiooni teatel sai viis inimest haavata, nende hulgas 11-aastane laps. Samuti kadus kesklinnas elekter, samas kui õhutemperatuur oli alla nulli.

Ukraina õhuvägi väitis sotsiaalmeedias, et õhujõud hävitasid 74 ründedrooni Shahed, kokku kasutati rünnakus 75 drooni. Valdav enamus neist hävitati Kiievi piirkonnas.

Võrgulehe Kyiv Independent järgi kestsid õhurünnakud kokku neli tundi, ohustades eluhooneid.

Alla lastud droonide rususid kukkus ka Kiievi Petšerski linnaosale.

Rünnak leidis aset päeval, mil Ukraina meenutab 1930-ndate aastate kunstlikult tekitatud näljahäda holodomori.

Rünnakute tagajärjel katkes kümnetel hoonetel elektriühendus, kuid energiaministeeriumi teatel on see nüüdseks taastatud.

Kanada ja Euroopa Liidu liidrid kinnitasid jätkuvat toetust Ukrainale

Kanada peaminister Justin Trudeau tervitas Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit ja Euroopa Ülemkogu alalist eesistujat Charles Micheli Kanada kõige idapoolsemas linnas, St. John'sis.

"Me seisame koos Ukrainaga nii kaua kui vaja," ütlesid nad ühisavalduses, lubades teha tööd Ukraina kiirete sõjaliste ja kaitsevajaduste rahuldamiseks.

Trudeau ütles, et Kanada annetab Ukrainale 11 000 automaati ning üheksa miljonit ühikut laskemoona.

Alates sõja algusest 2022. aasta 24. veebruaril on Kanada eraldanud Ukraina sõjaliseks toetuseks 2,4 miljardit Kanada dollarit.

Michel ütles omakorda, et Euroopa Liit on lähinädalatel valmis tegema ka omalt poolt enamat.

Von der Leyen avaldas Kanadale tänu Ukraina toetamise eest juba enne sõja puhkemist. Ta tõstis esile Ukraina sõjaväelaste väljaõpet, märkides, et sellel on olnud suur tähtsus vastupanu osutamisel Vene vägedele.

Eelmine Kanada ja Euroopa Liidu tippkohtumine peeti 2021. aasta juunis Brüsselis.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 860 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 323 760 (võrdlus eelmise päevaga +860);

- tankid 5502 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 10 256 (+32);

- suurtükisüsteemid 7851 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 905 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 596 (+1);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5808 (+8);

- tiibraketid 1565 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 259 (+29);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1112 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Suurbritannia kaitseministeerium: Vene vägede võime lasta merelt tiibrakette on pärsitud

Suurbritannia kaitseministeerium kirjutas oma igapäevases ülevaates, et Venemaa Musta mere laevastiku võime kasutada Novorossiiski baasi laevade tiibrakettidega taasvarustamiseks saab tõenäoliselt oluliseks teguriks laevastiku tegevuse tõhususes.

Tavaliselt on Venemaa Musta mere laevastik tiibrakette ümber laadinud Sevastopolis Krimmis. Kuna seda rajatist ohustavad üha enam Ukraina kauglöögid, näeb Venemaa tõenäoliselt Novorossiiskit parima alternatiivina.

Rakettide ümberpaigutamine ja ümberlaadimine eeldaks aga uusi tarne-, ladustamis-, käsitsemis- ja laadimisprotsesse.

Ukraina sõjavägi väitis umbes kaks nädalat tagasi, et Venemaa on logistiliste probleemide tõttu Novorossiiskis peatanud tiibrakettide merelt tulistamise.

Tõenäoliselt püüab Venemaa sellistest probleemidest üle saada, et merelt lastavad tiibraketid kaasataks talvistesse Ukraina-vastastesse rünnakuplaanidesse.

Zelenski: partnerid aitavad tugevdada Odessa õhutõrjet ja kaitsta laevu Mustal merel

Odessa oblast kaitstakse peagi väga võimsa õhutõrjega Ukraina partnerite abiga, ütles president Volodõmõr Zelenski pärast 25. novembril toimunud rahvusvahelist toidujulgeoleku tippkohtumist.

Samuti on Ukraina liitlased asunud riiki varustama paatidega Musta mere humanitaarkoridori läbivate laevade eskortimiseks, ütles president pressikonverentsil.

Õhuvägi hoiatas võimalike õhulöökide ja droonide eest mitmes Ukraina oblastis

Ukraina Õhujõud andsid laupäeva õhtul hoiatuse droonitegevuse ja õhulöökide eest Ukraina idaosas pärast eelmisel hommikul toimunud ulatuslikke droonirünnakuid.