Sõja 642. päev: ISW: Vene väed liiguvad Avdijivka suunal aeglaselt edasi

Oluline 27. novembril kell 21.05:

- USA välisministeerium on kindel, et Ukraina abipakett saab Kongressi heakskiidu;

- Ukraina peastaap: Venemaa ründas ööpäeva jooksul edutult kuuel suunal;

- Ukraina: Venemaa hakkab kasutama talvel pigem droone kui rakette Ukraina ründamiseks;

- Tarnavskõi: Venemaa kaotas Tauria suunal ööpäevaga üle poole tuhande sõduri;

- ISW: Vene väed liiguvad Avdijivka suunal aeglaselt edasi;

- Moskva väitis, et Vene merejalaväe brigaadid kujundatakse ümber diviisideks;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Smolenski kuberner väitis, et Vene õhutõrje nurjas oblastis droonirünnaku;

- Krimmis jäi tormi tõttu elektrita ligi pool miljonit inimest.

USA välisministeerium on kindel, et Ukraina abipakett saab Kongressi heakskiidu

USA välisministeeriumi esindaja James O'Brien ütles esmaspäevasel pressikonverentsil, et ministeerium suhtub optimistlikult Ukraina abipaketi juba lähiajal vastuvõtmisse USA Kongressi poolt.

O'Brien, kes vastutab USA välisministeeriumis Euroopa ja Euraasia küsimuste eest, avaldas lootuse, et senat kiidab Ukraina abipaketi heaks lähinädalatel. Ta rõhutas samuti, et esindajatekoja kindel enamus toetab abipaketi vastuvõtmist.

"Loomulikult ei lõpe ükski poliitiline protsess seni, kui see on lõplikult lahendatud, kuid arvame, et selle paketi heakskiitmiseks on olemas kindel enamus," lisas O'Brien.

USA president Joe Bideni välja pakutud 106 miljardi dollarine abipakett Ukrainale, Iisraelile ja Taiwanile võib jõuda hääletusele USA Kongressi senatis juba järgmisel nädalal.

Ukraina peastaap: Venemaa ründas ööpäeva jooksul edutult kuuel suunal

Ukraina peastaabi teatel ründas Venemaa ööpäeva jooksul kuuel suunal ning kokku leidis aset 79 sõjalist kokkupõrget.

Enim ründasid Vene väed Bahmuti ja Avdijivka suundadel, kus toimus ööpäeva jooksul vastavalt 26 ja 21 Vene rünnakut.

Lõmani suunal toimus 12 rünnakut ja Marjinka suunal leidis aset üheksa Vene rünnakut.

Kupjanski suunal toimus ainult kolm Vene rünnakut ja Zaporižžja suunal kaks rünnakut. Seega valdav enamus Vene rünnakutest leidis aset Donetski oblastis.

Samuti teostas Venemaa kolm õhurünnakut, ühte raketirünnakut ja 13 rünnakut mitmikraketiheitjatest Ukraina vägede ja asulate pihta.

Ukraina peastaap kinnitas, et Ukraina väed jätkavad tegevust ja hoiavad positsioone Dnepri jõe okupeeritud idakaldal Hersoni oblastis. Lisaks teatasid Ukraina raketiväed edukate rünnakute korraldamisest Venemaa sõdurite ja sõjatehnika koondumispaikade pihta, kuid ei täpsustanud, mitu rünnakut toimus või kus need rünnakud leidsid aset.

Ukraina: Venemaa hakkab kasutama talvel pigem droone kui rakette Ukraina ründamiseks

Ukraina õhuväe pressiesindaja Juri Ihnat ütles esmaspäeval, et Venemaa hakkab tuleval talvel kasutama pigem droone kui rakette Ukraina ründamiseks.

Ihnati sõnul käib jutt suure hulga Iraani päritolu ründedroonide Shahed-136 kasutamisest ning teiste droonide kasutamisest rindejoone lähedal.

Kuigi Venemaa toodab nii rakette kui droone ning Ihnat on kindel, et tuleb ka raketirünnakuid, arvab ta, et droonirünnakuid tuleb rohkem.

Öösel vastu 25 novembrit korraldas Venemaa ulatusliku droonirünnaku Ukraina pihta. Kokku ründas Venemaa Ukraina linna ja tsiviiltaristut 75 Shahed-136 drooniga, millest 74 lasi Ukraina õhutõrje alla. Enim droone sihtis Ukraina pealinna Kiievit.

Tarnavskõi: Venemaa kaotas Tauria suunal ööpäevaga üle poole tuhande sõduri

"Tauria väerühma vastutusalas sooritas vaenlane 17 õhurünnakut, toimus 37 lahingukokkupõrget ja 649 pommitamist suurtükkidest," kirjutas ta Telegramis.

"Meie sõdurid hoiavad Avdijivka suunal kaitset vankumatult," märkis väejuht.

"Vaenlase kogukaotused ulatusid 514 inimeseni, üks alistus. Hävitati seitse sõjatehnikaühikut, selle hulgas kolm tanki, kaks soomukit, üks droon ja sõiduk, seitset vaenlase tehnikaühikut kahjustati," ütles Tarnavskõi.

ISW: Vene väed liiguvad Avdijivka suunal aeglaselt edasi

26. novembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Krasnohorivka suunal. Geolokatsiooniga kaadrid näitavad veel, et Vene soomusväed ründavad Avdijivka lõunaosas paiknevaid Ukraina positsioone. Seal paikneb tööstuspiirkond, sealt edasi algab Avdijivka eeslinn. Piirkonnas käivad ägedad lahingud.

ISW hinnangul püüavad Vene väed lõigata läbi Ukraina varustusteid Avdijivkasse, et linn isoleerida. Vene väed jätkavad ka koksitehase ründamist. Üks Vene sõjablogija väitis, et Ukraina väed tõrjusid tagasi kõik Venemaa rünnakud koksitehase ja Stepove suunal.

Ukraina peastaap teatas, et riigi väed tõrjusid tagasi Venemaa rünnakud Siverne (6 kilomeetrit Avdijivkast lääne pool) ja Pervomaiske ( 11 kilomeetrit Avdijivkast edelas) suunal, vahendas ISW.

Moskva väitis, et Vene merejalaväe brigaadid kujundatakse ümber diviisideks

Vene merejalaväe brigaadide lahinguvõime tõstmiseks kujundatakse need ümber diviisideks, teatas Vene mereväe ülema asetäitja kindralleitnant Viktor Astapov.

"Vastavalt Venemaa Föderatsiooni kaitseministri Sergei Šoigu otsusele on kavandatud merejalaväe brigaadide ümberkujundamine diviisideks, mis märkimisväärselt suurendab merejalaväe lahinguvõimet," ütles Astapov intervjuus kaitseministeeriumi ajalehele Krasnaja zvezda.

Ta väitis, et merejalaväe üksused varustatakse kaasaegse relvastuse ja sõjatehnikaga. Merejalaväelased saavad ka väljaõppe droonide kasutamiseks, väitis Astapov.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas pühapäeval kuut Sumõ oblastis asuvat asulat. Venemaa rünnakute tõttu toimus 142 plahvatust, vahendas The Kyiv Independent. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Smolenski kuberner väitis, et Vene õhutõrje nurjas oblastis droonirünnaku

Vene õhutõrje nurjas ööl vastu esmaspäeva Smolenski oblastis droonirünnaku, teatas oblasti kuberner Vassili Anohhin sotsiaalmeedias.

"Vene kaitseministeeriumi õhutõrje nurjas Smolenski oblastis droonirünnaku. Ohvreid ei ole, taristu kannatada ei saanud," kirjutas kuberner.

Krimmis jäi tormi tõttu elektrita ligi pool miljonit inimest

Musta mere piirkonnas möllanud tormi tõttu jäi Krimmis elektrita ligi pool miljonit inimest, torm nõudis poolsaarel ühe inimohvri, ujutas üle maanteid ning murdis puid ja elektriposte, teatas esmaspäeval Vene riiklik uudisteagentuur TASS.

Torm põhjustas suuri purustusi ka Lõuna-Venemaal, Kubanis sai kannatada mitu koolihoonet ja elumaja, tõusulaine ujutas osaliselt üle kuurortlinna Sotši.

Krimmi võimude teatel oli tegemist viimase 16 aasta võimsaima poolsaart tabanud tormiga. Mitmes Krimmi piirkonnas on tormi tõttu välja kuulutatud eriolukord, paljud asulad on elektrita, keskkütteta ja kanalisatsioonita.

2014. aastal Venemaa poolt annekteeritud Krimmi võimud palusid inimestel esmaspäeval kodudesse jääda, koolid, haiglad ja valitsusasutused on suletud. Kohaliku telekanali teatel suri Sevastopoli akvaariumis üleujutuse ja elektrikatkestuse tõttu umbes 800 looma ja kala.

Novorossiiski sadamas katkestati "äärmiselt ebasoodsate ilmaolude" tõttu toornafta lastimine.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 750 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 325 580 (võrdlus eelmise päevaga +750);

- tankid 5520 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 10282 (+3);

- suurtükisüsteemid 7875 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 907 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 597 (+0);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5905 (+4);

- tiibraketid 1565 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10299 (+11);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1113 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.