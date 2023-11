COP28 võõrustavad Ühendemiraadid plaanisid sõlmida konverentsi ajal naftalepingud

BBC ja kliimateemalise mittetulundusühingu Centre for Climate Reporting kätte sattunud ning esmaspäeval avaldatud dokumentide järgi plaanisid Araabia Ühendemiraatide võimud sõlmida Dubais novembri lõpus algaval kliimakonverentsil mitu nafta ja gaasi tarnelepingut kohale tulnud riikide esindajatega.

Sel aasta toimuva COP28 kliimakonverentsi president on Ühendemiraatide tööstusminister sultan al-Jaber, kes kutsus üles järkjärguliselt loobuma fossiilkütuste kasutusest üle maailma. Ometi tema roll konverentsi eesistujana on vastuoluline, sest Jaber juhib Ühendemiraatide riigiomandis naftaettevõtet Adnoc, vahendab Financial Times.

Lekkinud dokumentide järgi plaanis Jaber arutada COP28 käigus 15 tippkohtumisest osa võtva riigi esindajatega nafta ja gaasi müügilepingute sõlmimist. Arutelusid oli plaanis pidada muuhulgas Hiina, Brasiilia, Saksamaa ja Egiptuse esindajatega.

COP-i pressiesindaja väitis, et dokumendid on ebatäpsed, nende ehtsus on tõendamata ning neid pole kasutatud COP28 kohtumiste raames.

Amnesty Internationali kliimanõunik Ann Harrison kutsus üles Jaberit tagasi astuma tippkohtumise presidendi kohalt. Ta lisas, et paljastused kinnitavad, et CO28 on fossiilkütuste lobistide polt üle võetud.