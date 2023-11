Soome sulgeb öösel vastu neljapäeva kogu idapiiri

Orpo ütles, et valitsuse eesmärk on, et olukord idapiiril normaliseeruks võimalikult kiiresti.

Organiseeritud asüülitaotlejate sisenemine Soome on jätkunud, ütles peaminister.

"See puudutab Venemaa mõjutustegevust ja me ei aktsepteeri seda," lisas Orpo.

"Idapiiri lühiajaline täielik sulgemine on selle nähtuse peatamiseks vajalik ja proportsionaalne meede. Venemaa on selle olukorra põhjustanud ja võib selle ka lõpetada," ütles Soome peaminister.

Otsus tähendab, et suletakse ka ainus seni avatud piiripunkt Raja-Jooseppi Põhja-Soomes ning varjupaigataotluste menetlemine koondub lennujaamadesse ja veetranspordi piiripunktidesse.

Piir suletakse esialgu kaheks nädalaks ning otsus hakkab kehtima öösel vastu neljapäeva, ütles siseminister Mari Rantanen.

"See ei ole asüüli- ega immigratsioonipoliitika, vaid see on riikliku julgeoleku küsimus. Soome on Venemaa hübriidoperatsiooni sihtmärk," lisas Rantanen.

Rantaneni sõnul tahab valitsus saata välismaailmale sõnumi, et piirile ei tasu tulla.

"Kui ma vaatan uute tulijate profiili, kes on üldiselt noored terved mehed, siis võiks arvata, et ka neil on vastutus, kas nad tulevad piirile või mitte. Meie sõnum on selge. Ärge tulge. Piir on suletud," ütles siseminister.

Pressikonverentsil osalenud Soome piirivalve esindaja Matti Sarasmaa sõnul on piirangute karmistamise ajendiks piirvalvurite kätte sattunud uus oluline info, millele on juhitud ka valitsuse tähelepanu.

"See teave näitab, et oht on jätkuvalt suunatud meie riigi idapiiri vastu ja võib laieneda," ütles Sarasmaa.

Tulevikus võivad piirangud Soome-Vene piiril karmistuda veelgi. Uued piirangud ei laiene veel rongiliiklusele, lisas Sarasmaa.

Seega saab jätkuda Soome ja Venemaa vaheline kaubavedu raudtee kaudu, mis kulgeb läbi Vainikkala raudteejaamas asuva piiripunkti.

Soome valitsus üritas kogu idapiiri sulgeda juba eelmisel nädalal, kuid toona takerdus plaan valitsuse tegevuse seaduslikkuse üle valvava õiguskantsleri tuvastatud juriidiliste probleemide taha. Nüüdseks on juriidilised takistused peaminister Orpo sõnul lahendatud.