Karinš: just Balti riigid on enim huvitatud rahust NATO ja Venemaa vahel

"Kõikidest NATO riikidest on Baltimaad enim huvitatud stabiilsusest, mis tähendab provokatsioonidest hoidumist, sest meil on väga selge arusaam, et jumal hoidku, [kui puhkeb] võimalik konflikt, siis on suur tõenäosus, et see oleks meie hoovis," ütles Karinš vastuseks Politico viitele, et tema või Eesti peaministri Kaja Kallase valimist NATO etteotsa võiks Venemaa käsitleda provokatsioonina.

Karinš rõhutas ka vajadust, et uus peasekretär tuleks riigist, mille kaitsekulud on vähemalt kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT) nagu alliansis on kokku lepitud. See teeks seda eesmärki mitte täitvate riikide veenmise lihtsamaks, märkis ta.

"Kui uus juht tuleb ja ütleb: "Meie tegime seda, järelikult suudate ka teie", siis see on erinev sellest, kui ta ütleks: "Noh, te peaksite seda tegema, kuigi minu riik pole seda teinud," kirjeldas Karinš.

Politico tõlgendas seda otsese kriitikana Hollandit 13 aastat juhtinud lahkuva peaministri Mark Rutte suunas, kelle riik ei täida kahe protsendi nõuet. Ruttet peetakse praegu kõige tõenäolisemaks Jens Stoltenbergi mantlipärijaks NATO tegevjuhi kohal.

Nii Läti, Eesti kui Leedu kaitsekulutused ulatuvad üle kahe protsendi, Eesti tõusevad järgmisel aastal isegi kolme protsendini SKT-st.

Läti eelmine peaminister ja praeguse valitsuse välisminister Karinš teatas eelmisel nädalal oma soovist saada NATO peasekretäriks.