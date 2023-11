Venemaa hakkab sinna reisivatelt välismaalastelt nõudma lojaalsusvannet

Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS teatas kolmapäeval, et siseministeerium on valmistamas ette eelnõu, mille järgi peaksid riiki sisenevad välismaalased kirjutama alla "lojaalsuslepingule". Lepingu tingimus on hoiduda kritiseerimast Vene võimude ametlikku poliitikat.