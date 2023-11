Tsahkna hoiatas Vene lojaalsuslepet allkirjastamast

Välisminister Margus Tsahkna hoiatas Eesti inimesi, et need ei allkirjastaks Venemaale minnes seal kavandatavat lojaalsuslepet, kuna sellel võivad olla tõsised tagajärjed pärast ka Eestis.

"Kui nüüd vaadata seda (Venemaa – toim.) initsiatiivi, siis seal nõutakse truudusevannet oma ajalookäsitlusele, oma maailmakäsitlusele, põhimõtteliselt ka truudusevannet sellele agressioonile, mida täna läbi viiakse. Ja ma kindlasti ei soovita ühelgi Eesti inimesel sellele alla kirjutada, sest et ühel hetkel on olemas kuskil üks dokument, kus inimene on nõustunud selle kõigega, mida Venemaa täna läbi viib - rahvusvahelise õiguse rikkumist, genotsiidi, laste küüditamist, agressiooni. Ja kui keegi on sellele oma allkirja andnud, et ta tõesti seda kõike toetab, siis ta on tegelikult isik, kes toetab agressiooni ja sellel võivad olla väga tõsised tagajärjed," ütles Tsahkna neljapäeval vastuseks ERR-i küsimusele kas sellise dokumendi allkirjastamisel võivad olla tagajärjed ka Eestis.

Venemaa siseministeerium teatas kolmapäeval, et valmistab ette eelnõu, mille järgi peaksid riiki sisenevad välismaalased kirjutama alla "lojaalsuslepingule". Lepinguga lubavad nad hoiduda kritiseerimast Venemaa ametlikku sise- ja välispoliitikat, mitte diskrimineerima ametiasutusi ja ametnikke ükskõik mis viisil ning lisaks kohustuks lepingu sõlminud välismaalased mitte propageerima "mittetraditsioonilisi seksuaalsuhteid" või halvustama selliseid väärtusi nagu "abielu mehe ja naise vahelise liiduna". Samuti oleks eelnõu kohaselt keelatud niinimetatud "ajaloolise tõe moonutamine" Teise maailmasõja kontekstis. Vene võimud tembeldavad "ajaloolise tõe moonutamiseks" selliseid käsitlusi sõjast, kus viidatakse NSVL-i ja Natsi-Saksamaa koostööle Molotovi-Ribbentropi pakti näol või rõhutatakse teiste liitlaste (nagu USA ja Ühendkuningriik) rolli NSVL-i kõrval Natsi-Saksamaa lüüasaamisel.

Tsahkna rõhutas lisaks, et ei soovita üldse inimestel praegu Venemaale reisida: "Seal on elu väga ohtlik, seal ei ole vabadust ja kaasnevad kõiksugu muud probleemid."