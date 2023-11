Kohus tühistas Turõgini ja Potapenko USA-le väljaandmise otsused

USA justiitsministeerium esitas Eestile kirjaliku taotluse Eesti kodanike Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko väljaandmiseks. Valitsus otsustas tänavu septembris korraldustega ning Eesti valitsuse ja USA valitsuse vahelise väljaandmislepingu alusel isikud USA-le välja.

Ringkonnakohus tühistas oma otsusega Tallinna halduskohtu oktoobris tehtud otsused ja tegi uued otsused, millega rahuldas kaebused. Ringkonnakohus tühistas valitsuse korraldused. Ringkonnakohus leidis, et valitsus on jätnud otsustamisel olulised asjaolud uurimata ja kaalumisel arvesse võtmata, mis on võinud mõjutada isikute väljaandmise otsustamist.

Kohus märkis, et valitsusel oli kohustus pärast seda, kui ta oli veendunud, et kaebaja väljaandmine on õiguslikult lubatav, kaaluda otsuse tegemisel kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid ja hinnata otsuse proportsionaalsust ehk riivet isikute põhiõigustele. Seega tuli valitsusel väljaandmise proportsionaalsuse hindamise raames hinnata ka kaebajate väiteid nende võimalike kinnipidamistingimuste kohta Ameerika Ühendriikides. Vastustaja esindaja kinnitas ringkonnakohtu istungil, et sellist uurimist ja kaalumist läbi ei viidud ning sama nähtus ka vaidlustatud korraldustest. Ringkonnakohus rõhutas, toetudes asjakohasele Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale, et vastustaja ei saanud tugineda üksnes sellele, et Ameerika Ühendriigid on õigusriik ja ka varem on Eesti kodanikke sinna välja antud.

Ringkonnakohtu hinnangul tuli valitsuse korraldused tühistada põhjusel, et oluliselt oli rikutud uurimiskohustust ja jäetud kontrollimata kaebajate väited ja esitatud tõendid kinnipidamistingimuste kohta Ameerika Ühendriikide kinnipidamisasutuses, kuhu kaebajad suure tõenäosusega pärast väljaandmist paigutataks. Samuti oli jäetud kontrollimata, kas väljaandmine riivaks kaebajate põhiõigusi kumulatiivselt määral, et väljaandmise asemel tuleks kaaluda kriminaalmenetluse läbiviimist Eestis. Kokkuvõtvalt oli vastustaja jätnud kaebajate väljaandmise proportsionaalsuse hindamisel osa olulistest asjaoludest arvesse võtmata. Sellega tehti oluline kaalutlusviga, mis võis viia sisuliselt väära otsuseni, märkis kohus. Viidatud uurimiskohustust ja oluliste asjaolude kaalumist ei saa haldusorgani asemel toimetada halduskohus, lisas ringkonnakohus.

Kohus selgitas, ehkki otsuse selle kohta, millises riigis kriminaalmenetlus läbi viia, teeb väljaandmise menetluse alguses prokuratuur, ei välista see siiski valitsuse pädevust hinnata sellise otsusega kaasnevat põhiõiguste riivet ja väljaandmise proportsionaalsust.

Kuna ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsused ja tegi uued otsused, millega kaebused rahuldati, siis tuli ka menetluskulud välja mõista vastustajalt. Kohus mõistis valitsuselt Turõgini kasuks välja esimese ja teise kohtuastme menetluskulud 46 365,30 eurot ning Potapenko kasuks 50 710 eurot.

Samuti mõisteti mõlema perekonna osas menetluskulud välja vastavalt 4080 eurot ja 3000 eurot. Ülejäänud osas jäid menetluskulud nende endi kanda.

Ringkonnakohtu otsuseid saab vaidlustada hiljemalt 11. detsembril.

Keskkriminaalpolitsei koos FBI-ga pidasid mullu novembris ühisoperatsiooni käigus Tallinnas kinni Potapenko ja Turõgini kelmuse ja rahapesu kahtlustusega. Kahtlustuse järgi oli kannatanutele tekitatud üle 575 miljoni dollarini ulatuv kahju.