Analüütikud: tuleva aasta esimeses pooles ootab ees korrektuuriperiood

Statistikaameti andmetel langes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kolmandas kvartalis mullu sama ajaga võrreldes 3,9 protsenti, mis on enam kui selle aasta esimeses pooles.

LHV majandusanalüütiku Heido Vitsuri sõnul oli selge, et kiire hinnatõus mõjub majandusele pika aja jooksul üsna halvavalt.

"See tähendab seda, et sellised asjad, nagu töötlev tööstus, ehitus, olid kogu aeg raskuses. Need mõjud ükskõik kui mõnikord läheb kaubandusel paremini või mingil muul sektoril, siis domineerivaks jäävad ikka need töötleva tööstuse ja reaalmajanduse raskused. Neid me pole veel ületanud. Nii et hinnad, energiaprobleemid, on need, mis jäävad meie majanduskasvu veel mitmeks kvartaliks kardetavalt mõjutama," ütles Vitsur.

Eesti majandus on oluliselt sõltuv välispartneritest, kuid õigel ajal probleemidele ei reageeritud ning Eesti konkurentsivõime tähtsamatel turgudel vähenes. "Lisaks sellele on need turud – Rootsi, Soome, Saksamaa – viletsas olukorras kõik. Kui sellele viletsale olukorrale panna lisaks, et Eesti muutus kiirelt ja rohkem kallimaks kui teised riigid, siis on meil lihtsalt topeltraskus," sõnas ta.

Vitsuri sõnul ei saanud Eesti õigel ajal aru, et energiahindade järsk tõus on ajutine ja see lasti kõikidesse hindadesse sisse. "Sealhulgas ka töötasudesse ja kõrgeid töötasusid reaalmajandus enam tagasi kruvida ei saa," ütles ta.

Tuleva aasta esimeses pooles ootab ees raske korrektuuriperiood, sõnas Vitsur. "Me peame taastama oma konkurentsivõime, et kui meie partnerite turud taastuvad, oleksime seal konkurentsivõimelised."

Analüütiku sõnul tähendab see tootearendusele panustamist. "Pakkuda sellist toodet, mida oleks võimalik meie kulutuste tasemel müüa," ütles ta.

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul ei olnud suur langus üllatav. Ta märkis, et tugevamalt on langenud tööstustoodang ning kannatanud Eesti eksport põhiturgudel.

"Viiendik tootmisest on ära jäänud, transpordisektor kannatab, kuna töötlev tööstus ise toodab vähem ja ekspordib vähem, aga ka Vene transiit on kuust kuusse langemas. Kolmandaks on meie idufirmad, mis panustavad negatiivselt info ja side valdkonna miinusesse, sest välisrahastust on väga raske saada ja seetõttu proovitakse hakkama saada oma ressurssidega," ütles Uusuküla.

Kiiret muutust ei ole Uusküla sõnul tulemas, kuna peamiselt majanduslangust mõjutavad faktorid on alles ka neljandas kvartalis.

"Vaikselt on kasvamas perede ostujõud kuna hinnatõus on raugenud ja intressimäärad stabiliseerunud. Samas on jätkuvalt töötlevas tööstuses kuni 50 000 inimest, kes on alakasutatud ja kellele omanikud maksavad palka reservidest," ütles Uusküla.

Uusküla märkis, et kõigil ei lähe sama halvasti kui Eestil ning näiteks Lätil ja Leedul on läinud märksa stabiilsemalt, näiteks Eestit tabas möödunud ja ülemöödunud aastal tarbimisbuum.

Kaupmehed on uuel aastal saabuvaks käibemaksutõusuks ette valmistudes hindu tõstmas, mis sööb ära paar protsenti Eesti leibkondade eelarvest, sõnas Uusküla.

Uue aasta esimeses pooles Uusküla hinnangul kiiret muutust näha ei ole, kuna Rootsi majandus on jätkuvalt madalseisus ja Hiina elektriautode turuletulek võtab Saksa tööstuse tempot maha. Intressimäärad on veidi langemas, kuid tõenäoliselt mitte märkimisväärselt.

"Me ei tahagi, et nad kiirelt langeksid, see tähendaks, et Euroopas on suur majanduslangus ja kokkuvõttes see meile mõjuks isegi halvemini," ütles Uusküla.

Uusküla juhtis ka tähelepanu, et Eesti elanikkond on sõjapõgenike tõttu vahepeal kasvanud ehk vaadates SKP-d ühe elaniku kohta on see langenud oodatust rohkem. "See võib-olla seletab natukene, miks ettevõtted näevad olukorda natuke optimistlikumalt," sõnas ta.