Minister pakkus õpetajatele kolmeprotsendist palgatõusu, ametiühing arutab

"Me esitasime haridusministeeriumi poolt uue kompromissettepaneku. Me oleme kaks nädalat läbirääkimisi pidanud ja otsinud lisavahendeid ning saanud valitsuses selle kokkuleppe, et me tohime lisavahendeid, mida me haridusministeeriumi rea pealt leiame, õpetajate palgatõusuks kasutada. Ja see tähendab seda, et meil on võimalik nüüd järgmisel aastal suunata kaheksa miljonit lisavahendeid õpetajate alampalka," rääkis Kallas reedel pärast kohtumist ERR-ile. "See tähendab seda, et kui panna kaheksa miljonit juurde alammäära tõusu, siis õpetajate alammäär oleks järgmisel aastal 1803 eurot," täpsustas ta.

Voltri sõnul EHL sellega nõustuda ei saa: "Sellist ettepanekut me kindlasti vastu ei saa võtta, et õpetaja alammäär tõuseks ainult kolm protsenti. See on enam-vähem neli korda vähem kui me alguses taotlesime. Ja see ettepanek lükati tagasi."

Voltri ütles, et haridustöötajate liit tegi kompromissettepaneku, et raha, mis õpetajate palgatõusuks kokku on eraldatud või eraldatamas, jagataks teisiti. "Et enamus sellest rahast läheks alammääraks ja valitsus võiks siis ikkagi selle probleemi nii-öelda tõsidust mõista ja leida diferentseerimisfondi tõusuks ka lisaraha, et kokku õpetajate töötasu tõuseks oluliselt rohkem kui 1,7 või kolm protsenti," rääkis ta.

Diferentseerimisfond peaks tema sõnul suurenema 20 protsendini.

"Aga see, kas see üldse on meie ettepanek, see tegelikult sõltub meie õhtul olevast EHL-i volikogust, kus siis öeldakse, et kas meie delegatsioon esindas meie organisatsiooni huve ja selle ettepaneku aktsepteerib. Sellisel juhul saab valitsus otsustada, kas meie ettepanek leiab nende poolt toetust ja saame sõlmida kokkuleppe järgmine nädal või me ei saa sõlmida kokkulepet. Ja siis allkirjastatakse erimeelsuste protokoll ja me siis saame jätkata streigi ettevalmistustega," ütles Voltri.

Lugu on täiendamisel.