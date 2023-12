Laupäev tuleb lumine ja mõõdukalt külm

Eeloleval nädalavahetusel pudeneb lund juurde pigem rannikualadel, sisealadel on oodata selgema taeva all külma -15 kraadi ringis. Laupäev tuleb mõõdukate miinuskraadidega, lund sajab peamiselt saartel ja rannikualadel.

Möödunud ööpäeval jäi Eesti Baltimaadelt Venemaale ulatuva madalrõhuala alla, kus mitmed paigad said lumelisa, samas tuul nõrgenes. Võimas madalrõhuvöönd on aga levinud praktiliselt üle terve Lõuna-Euroopa läänest itta. Paljudes kohtades kallas vihma, mägedes tuli ka tugevat lörtsi ja lund. Külma ja sooja õhu piiriks on Euroopa kaardil näha sajuala põhjaserv. Kuivem, aga külmem oli ilm kõrgrõhkkonna toel mitmel pool Skandinaavias ja Soome põhjaosas.

Laupäeval koondub meie ilma kujundava madalrõhkkonna kese Venemaale. Pöörise servas liiguvad lumepilved peamiselt üle Põhja-Eesti ja saarte, õhutemperatuur langeb öösel sisealadel -10 kraadist madalamale ning mõnel pool tekib ka udu. Päev tuleb leebemate miinuskraadidega.

Pühapäeval püsib Baltimaade kohal nõrk madalrõhuala. Võimalik, et Läänemerel areneb uus väike pilvepööris, mis värskendab lumikatet eelkõige Lääne-Eesti rannikualadel.

Öö vastu laupäeva on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund, enam on sajuhooge saartel ja rannikul. Kohati on udu. Sisealadel on tuul muutlik ja nõrk, saartel ja rannikul puhub põhjakaarest 2-8, öö hakul põhjarannikul puhanguti kuni 11 m/s. Külma on 5 kuni 12, pikemate selgimiste korral kuni 15, rannikul kohati 2 kuni 4 kraadi.

Hommik on lumesajuga saartel ja rannikul. Mõnel pool püsib udu. Tuul on sisemaal muutlik ja nõrk, saartel ja põhjarannikul puhub põhjakaarest 2-8 m/s. Külma on -5 kuni -12, selgema taeva korral -15, rannikul kohati -2 kuni -4 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Saartel ja rannikul sajab mitmel pool lund, sisealadel on sadu üksikutes kohtades. Puhub muutliku suunaga tuul, põhjarannikul idakaare tuul 1-7 m/s. Külma on -4 kuni -9, rannikul kohati -1 kuni -3 kraadi.

Pühapäeval pudeneb nõrka lund saartel ja rannikul. Öö toob selgimisi ning õhutemperatuuri languse kohati -15st kraadist madalamale. Valdavalt on külma 7- kuni -13 kraadi. Päevased temperatuurid jäävad -5 ja -11 vahele. Uue nädala alguses võib külm süveneda ja kui pilved ei päästa, siis võib öösel tulla külma ligi -20 kraadi. Ka päevased maksimumid jäävad mõnel pool -10 kraadist madalamale. Nädala keskel võib jõuda Eestisse veidi pehmem õhumass.