Iisraeli armee teatel tegutsevad maaväed kogu Gaza sektoris

"IDF (Iisraeli kaitsejõud) jätkavad oma maavägede operatsiooni laiendamist Hamasi tugipunktide vastu kogu Gaza sektoris," sõnas kontradmiral Daniel Hagari Tel Avivis ajakirjanikele.

Iisraeli armee teatas varem pühapäeval, et pärast relvarahu lõppu reedel on Gaza sektorile korraldatud üle 400 rünnaku, sektori Hamasi võimude teatel on neis hukkunud vähemalt 240 inimest.

Hamas ja äärmusrühmitus Islamidžihaad teatasid raketirünnakutest Iisraeli linnadele, teiste seas Tel Avivile. Iisrael teatas kahe sõduri langemisest lahingutegevuses.

Pühapäeva hommikul sai Iisraeli pommirünnakus Gaza sektori lõunaosas Egiptuse piiri lähedal surma vähemalt seitse inimest, teatas Hamasi valitsus. Palestiina uudisteagentuuri Wafa teatel ründas Iisrael laupäeva hilisõhtul ka Nuseirati põgenikelaagrit Gaza keskosas, kus surma sai vähemalt 13 inimest.

Hamas tulistas Tel Avivi rakette

Hamasi sõjaväeline tiib Al-Qassami brigaadid tulistas öösel Tel Avivi suunas rakette, öeldakse rühmituse avalduses, vahendas BBC.

Hamasi poliitbüroo liikme Izzat al-Rishqi sõnul tulistati raketid välja Gaza sektori põhjaosast.

Iisraeli Iron Dome raketitõrjesüsteem püüdis Tel Avivi kesklinna kohal kinni vähemalt kümmekond raketti.

Iisraeli kiirabiteenistuse teatel sai Tel Avivi eeslinnas alla kukkunud šrapnelli tõttu üks inimene haavata.

Iisrael laiendas evakuatsioonikäsku Khan Younise piirkonnas

Iisraeli relvajõud laiendasid pühapäeval evakueerimiskorraldust Gaza sektori suuruselt teises linnas Khan Younises ja selle ümbruses.

Ööl vastu pühapäeva ja pühapäeva hommikul teatati Iisraeli ägedatest pommirünnakutest Khan Younise ja Gaza-Egiptuse piiril asuva Rafah´ ümbruses, Iisraeli pealetung on laienemas sektori lõunaosale, kus väidetavalt varjuvad paljud islamiliikumise Hamas juhid.

Khan Younise piirkonna elanike teatel viskasid Iisraeli lennukid alla lendlehti, kus teatatakse, et inimestel tuleb liikuda lõunasse Rafah´sse või sektori edelaosa rannikualale.

Suurbritannia alustab pantvangide leidmiseks Gaza kohal seirelende

Briti relvajõud alustavad Gaza sektori kohal seirelende, et aidata kindlaks teha islamiliikumise Hamas poolt röövitud pantvangide asukohta, kinnitas Briti kaitseministeerium nädalavahetusel.

Hamasi äärmuslased röövisid Iisraeli võimude andmetel 7. oktoobri rünnakutes umbes 240 iisraellast ja välismaalast. Neist umbes 110 on praeguseks vabastatud.

Briti valitsus on teatanud vähemalt 12 oma kodaniku hukkumisest 7. oktoobri rünnakutes, kuid ei ole veel kinnitanud, kui palju britte on pantvangis. London ei teatanud, millal seirelennud Gaza sektori kohal algavad, kuid kinnitas, et lennukid ei kanna relvastust ja nende tegevus on suunatud üksnes pantvangide leidmisele.