"Välisilm": Hamasi hävitamise kõrval kasvab Iisraelis surve Netanyahule

Seitse ööpäeva kestnud relvarahu on ajalugu ning Gaza pommitamine jätkub.

See avaldab tõeliselt muljet. Siin on vaimu, jõudu, sihikindlust ja on ka tulemusi. Pidasin aru staabiülema asetäitja ja komandöridega. Nende seinale oli kirjutatud: "Iisraeli rahvas elab". Nii et Iisraeli rahvas elab ja tänu teile Iisraeli rahvas ka võidab. Aitäh," rääkis Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu sõjaväelastele.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron hoiatas paar päeva tagasi, et kui Iisrael ei määratle täpsemalt, mida ta Hamasi likvideerimise all silmas peab, võib sõda jääda kestma aastateks.

"Oleme jõudnud hetke, mil Iisraeli võimud peavad täpsemalt määratlema oma eesmärgid ja lõpliku eesmärgi. Hamasi täielik hävitamine – kas keegi peab seda võimalikuks? Kui see nii on, siis kestab sõda kümme aastat," ütles Macron.

Jätkuvalt varjutab Iisraelis toimuv Ukrainat. Maailma uudistekanalites on Iisrael esikohal ja Lähis-Idas toimuv tekitab ka eksitavaid võrdlusi.

"Ja minu arvates on oluline ka mõista, et olukord Gazas ja Ukrainas on erinev. Ukraina ei kujutanud kunagi ohtu Venemaale, Ukraina ei rünnanud kunagi Venemaad, Venemaa invasioon Ukrainasse oli provotseerimata sissetung, täiemahuline sissetung teise riiki," ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Hamasi hävitamise kõrval kasvab Iisraeli ühiskonnas surve peaminister Benyamin Netanyahule. Eelkõige ei ole talle andeks antud pantvangide konarlikku vabastamist. Ja enam kui pooled neist on ju ikka veel Gazas.

Esmaspäeval jätkus sõjast hoolimata ka Netanyahu üle peetav korruptsiooniprotsess, mis 7. oktoobri rünnakutega seoses peatati. Parempoolse Likudi juhti süüdistatakse kingituste vastuvõtmises 195 000 dollari ulatuses finants- või isiklike teenete eest aastatel 2007-2016.



"Meie peaminister Benjamin Netanyahu – ma ei oska öelda, kas ta on selles kõiges süüdi, kuid ma tean, et ta on kindlasti süüdi selles, et ta kisub meie inimesi üksteise vastu ja viis kõik omamoodi äärmusesse. Lasta äärmuslased valitsusse oli kindlasti tema vastutus. Ükski Iisraeli peaminister ei ole sellist sõda ja katastroofi üle elanud. See on suurim katastroof, mida oleme tunda saanud. Ma ei näe teda jätkamas. Kui ta jätkab, on meil tõsised probleemid, kuid küsitlused näitavad, et ta ei ela seda üle," kommenteeris Parades Hanna kogukonnajuht Arava Gerzon Raz.

"Netanyahu, jah, ma tõesti loodan, et ta kaob üsna pea. Ta on hävitanud Iisraeli, ta on rikkunud kõik, mis selle koha juures on hea ja tal lihtsalt pole häbitunnet, tal pole moraali, tal pole arusaamist," rääkis Jeruusalemma elanik Anat Errel.