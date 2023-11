Lühiajaliste hoiuste intressid ei pruugi pikalt senisel tasemel püsima jääda

Pangad on lühema perioodi hoiuseintresse tänavu kiiresti tõstnud, kuid pikalt ei pruugi lühiajaliselt hoiuselt enam praeguses mahus intressi saada. Pangad ise eelistavad pikaajalisi hoiuseid.

Hoiustelt makstav intressimäär sõltub eelkõige sellest, mis hinnaga saavad pangad turult raha kaasata. Veel mullu olid hoiuste intressid pea nullilähedased, kuna negatiivses intressikeskkonnas polnud pankadel tarvis hoiustajatele intressi maksta.

Aasta alguses jäi suuremate pankade kolmekuiselt hoiuselt makstav intress ühe protsendi ligi, läbi aasta kerkides kasvas see alles kahe kuu eest 3,4 protsendini ning novembris pakuvad pangad kolmekuiselt hoiuselt intressi 3,75 protsenti.

Viimase aasta jooksul on Eesti pankade tähtajaliste hoiuste intressid olnud Euroopa kõrgeimad.

Coop Pank teatas sel nädalal, et tõstab kolme kuu pikkuse hoiuse intressi 3,75 protsendilt 4,5 protsendini, mis on viimase 10 aasta jooksul Eesti pankade pakutuist kõrgeim lühiajalise hoiuse intress. Seda küll vaid kampaania korras paariks nädalaks.

Hoiustelt makstavate intresside kasv käib käsikäes keskpankade baasintressimäärade tõusuga. Kümnel järjestikusel istungil inflatsiooni ohjamiseks intressimäärasid tõstnud Euroopa Keskpank otsustas oktoobris esimest korda jätta intressimäärad tõstmata ning investorid prognoosivad intressimäärade langetamist tuleva aasta suvel.

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul tähendab inflatsiooni taandumine ja baasintressimäärade tõusu lõpp, et kui lähikuudel püsivad tähtajaliste hoiuste intressid veel kõrgel, siis järgneva poole aasta või aasta jooksul on oodata tähtjaliste hoiuste intresside langemist.

"Kõikidel pankadel, sh ka Coop Pangal, on juba praegu üle kaheaastaste hoiuste intressid madalamad kui lühemate tähtaegadega hoiustel ja võib arvata, et pikemate hoiuste intress langeb veelgi," ütles Truu.

Kuue kuu euribor läbis oma viimaste aastate tipu 18. oktoobril 4,143 protsendi juures, sellest ajast on intressimäär olnud tasases languses. Esmaspäeval oli kuue kuu euribor 4,05 protsendi juures.

Kolme kuu euribor käis ka novembri keskel 4,02 protsendi juures, esmaspäeval oli see 3,951 protsendi tasemel.

Hoiuste hinnastamine oleneb pankade likviidsusest

"Pangad lähtuvad hoiuste hinnastamisel reeglina kahest aspektist: milline on panga likviidsuse tase ja millised on intressimäärade olud, milles see pank toimetab," ütles LHV Treasury juht Juhan Peet.

Peet sõnas, et lühiajalised intressimäärad nagu kolme ja kuue kuu euribor on aasta algusest kerkinud vastavalt kahe ja kolme protsendi juurest umbes nelja protsendini ja pank on jooksvalt sellele vastavalt oma pakkumist korrigeerinud.

"LHV likviidsuse tase on kõrge, mistõttu hetkel eelistame pikaajalisi hoiuseid rohkem kui lühiajalisi. Kui kliendid hoiustavad lühiajaliselt, peavad nad arvestama, et hoiuperioodi lõppedes ei pruugi pank enam sama intressimäära pakkuda," sõnas Peet.

LHV pakub kolme kuu pikkuse hoiuse intressiks 3,75 protsenti ja kuuekuise hoiuse intressiks 4,10 protsenti, aastasele hoiusele 4,5 protsenti.

Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla sõnul jälgib pank aktiivselt turuolukorda ja on valmis muudatustele reageerima. Praegu pakub pank kolmekuise hoiuse intressiks 3,75 ja kuuekuisele hoiusele neli protsenti, aastasele hoiusele samuti 4,5 protsenti.

"Milliseks kujunevad hoiuse intressid tulevikus, näitab üldine rahapoliitika ja turuolukord," ütles Ulla.