Haridusminister Kallase sõnul tuleks sulgeda kümneid gümnaasiumiastmeid

Haridus- ja teadusministri hinnangul tuleks Eestis kümneid gümnaasiumiastmeid sulgeda, sest õpilaste arvuga võrreldes on gümnaasiume liiga palju. See, mis koolide gümnaasiumiastmed kinni läheksid, oleneb muuhulgas õpilaste arvust ja kooli asukohast.

Peipsi gümnaasiumis õpib kokku 133 õpilast, gümnaasiumiastmes neist aga vaid 22. Kooli direktori Riina Koolmeistri sõnul on näha, et järgmisel aastal jääb gümnaasiumiosa tõenäoliselt veel väiksemaks, mistõttu on kool sulgemisohus.

"Meil on suhteliselt väike vald ja meil on kaks gümnaasiumi. Ja kahte gümnaasiumi nii väikse laste arvuga ja nii väikses vallas kindla peale ei ole mõistlik pidada. Aga otsused on täna tegemata," ütles Koolmeister.

Haridus- ja teadusministri Kristina Kallase sõnul on õpilaste ümberpaigutamine ja osa koolide sulgemine koolivõrgustiku reformi osa, millega riik võtab rohkem enda vastutada põhikoolijärgse hariduse korraldamise. Kallase sõnul on Eestis praegu 158 gümnaasiumiastet, kuid õpilasi jagub tegelikult vaid umbes 90-sse.

"Need gümnaasiumid, kus täna on 20, 30 õpilast, need ei muutu suureks, need pigem muutuvad aina väiksemateks. Arenguseireraport ütles meile väga selgelt, et kõige suurem õpetajate puudus ja tulevikus õpetajate vajadus on nendes väikestes gümnaasiumites. Me peame paratamatult aru saama sellest, et meil on vaja neid gümnaasiumikohti nii-öelda ümber tõsta ehk tõsta nendest väikestest koolidest suurematesse riigigümnaasiumitesse," lausus Kallas.

Endise haridusministri Jaak Aaviksoo sõnul vajab samuti koolivõrk kokkutõmbamist, sest väikestesse koolidesse pole võimalik kvaliteetse õpikeskkonna tagamiseks piisavalt investeerida.

"Selleks, et luua õpikeskkonda, nii sotsiaalset kui ka materiaalset taristut, on vaja ikka paarsada ja veel parem oleks kolm-nelisada õpilast. Igale poole nii palju ei jätku, aga ma arvan, et enamustesse maakonnakeskustesse jätkub ja suurtesse linnadesse ja linnaümbruskonda Tallinnas peaks ka jätkuma," ütles Aaviksoo.

Kallas märkis, et praegu on selliseid gümnaasiumeid, kus õpilasi on alla saja ja pearaha arvestus gümnaasiumikulusid ei kata, 37. See, kas gümnaasiumiaste ka suletakse, oleneb sellest, millised on konkreetses piirkonnas teised õppimisvõimalused.

Peipsi gümnaasiumi direktor ütles, et kui kooli gümnaasiumiaste peaks minema kinni, peavad lapsed koolis hakkama käima kaugemal. Kallase sõnul ei tohi kulud jääda aga lapsevanemate kanda, vaid õppimisvõimaluse peab tagama riik.

"See tähendab koolibusside käimist, see tähendab ühiselamuvõimalust, see tähendab mingil määral ka koolitoidu tagamist, kui lapsel on ikkagi kodutee nii pikk, et päev kujuneb pikaks. Paljud elemendid on, millele tuleb peale vaadata," ütles Kallas.